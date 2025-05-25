Boğaziçi Üniversitesi’nin sevilen ve saygı duyulan akademisyenlerinden Prof. Dr. Oya Başak hayatını kaybetti.

Başak’ın ölüm haberi duyulduktan sonra arkadaşları ve öğrencileri onun için paylaşımlar yaptı. Bilgisayar mühendisi ve akademisyen Prof. Dr. Cem Say, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Boğaziçi Üniversitesi’nin efsane hocası Prof. Dr. Oya Başak'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz" dedi.

Say, aynı paylaşımda, Prof. Başak’ın üniversiteye giriş kartı iptal edilen 10 akademisyenden biri olduğunu hatırlatarak, “Bu belgede geçen her isim kuşaklar boyunca hak ettiği şekilde hatırlanacak” dedi.

Boğaziçi Üniversitesinin efsane hocası Prof. Dr. Oya Başak'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

Oya Hocamız, şu yazıyla üniversiteye giriş kartları iptal edilen 10 değerli profesörden biriydi.

Bu belgede geçen her isim kuşaklar boyunca hak ettiği şekilde hatırlanacak. pic.twitter.com/rcLmvHOMBA — Cem Say (@say_cem) May 25, 2025

Ben Seçerim Derneği Kurucusu Siyasetçi Nilden Beyazıt, "Bugün canım hocamı Prof Oya Başak’ı kaybettiğimizi öğrendim. Üzerimde emeği çok çok fazladır. Tanıdığım en dolu, hayatı paylaşan ve öğrencileri üzerinde muazzam etki bırakan bir hocaydı..Üzüntüm sonsuz. Nurlar içinde yat hocam #OyaBaşak" dedi.

Prof. Dr. Ayşe Nur Bulamur, "Sevgili #OyaBaşak kalbimde ve yazdığım her satırda yaşayacak. Onu her gün hayatıma kattığı değerleri, birikimi ve kahkahalarıyla hatırlayacağım" dedi.

Bir Cumhuriyet meşalesi, bir Boğaziçi efsanesi Prof. Oya Başak bugün aramızdan ayrıldı. Boğaziçi direnişinin hep yanında oldu. BÜMED okuldan çıkarılmadan birkaç gün önce yaptığımız eylemde titreten soğuğa rağmen geldi konuştu, okuldaki/toplumdaki yozlaşmayı eleştirdi, umut verdi.… pic.twitter.com/WLRzKI6xTM — hilmi hacaloğlu (@hilmihacaloglu) May 25, 2025

Prof. Dr. Oya Başak, Boğaziçi Üniversitesi’nde uzun yıllar boyunca edebiyat ve tiyatro alanında dersler vererek pek çok öğrenciye ilham olmuştu.

Başak bir yazısında, “Kendimi çok şanslı biri olarak görüyorum. Bunu da önce beni sabırla yetiştiren, yön veren, ufuk açan, elimden tutan hocalarıma daha sonra da beraber çalışırken zamanını esirgemeyen ve güvendiğim, ilkeli meslektaşlarıma borçluyum” demişti.

Öğrencilerini hep destekledi

Prof. Dr. Oya Başak, Boğaziçi Üniversitesi'nin kurucu akademisyenlerinden biri olarak, üniversitenin İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde 22 yıl boyunca bölüm başkanlığı yaptı.

Eğitim hayatına Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde başlayan Başak, lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Amerika Birleşik Devletleri'nde tamamlamıştır. 1971 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde göreve başlamış ve burada beşeri bilimler derslerinin kurucularından biri oldu.

Akademik yaşamı boyunca disiplinlerarası eğitimi savunan Başak, öğrencilerin farklı alanlardan dersler almasını teşvik etti.

Öğrenci-öğretmen ilişkilerinde eşitliği ve açık iletişimi benimseyen Başak, sınav değerlendirmelerinde öğrencilerin itirazlarını dikkate alarak adil bir yaklaşım sergiledi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde akademik kadro seçiminde titiz davranan Başak, yeni hocaların ders vermeden ve referansları incelenmeden kadroya alınmaması gerektiğini vurgulamıştır. Üniversitenin yönetiminde demokratik seçimleri savunmuş ve bölüm başkanları ile rektörlerin seçimle belirlenmesini destekledi.

Emekli olduktan sonra da üniversiteye katkılarını sürdüren Başak, kültür-sanat etkinliklerinin düzenlenmesinde ve öğrencilere burs sağlanmasında aktif rol oynadı.

(EMK)