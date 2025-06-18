Prof. Dr. Mithat Sancar kimdir?

Hukukçu, akademisyen, yazar ve siyasetçidir. Uzmanlık alanları arasında insan hakları, siyaset bilimi ve hukuk devleti yer alır.

Eğitim hayatına Diyarbakır Öğretmen Lisesi’nde başlayan Sancar, ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni birincilikle bitirdi.

Akademik kariyerine aynı üniversitede devam etmiş; 1995 yılında “Temel Hakların Yorumu” başlıklı teziyle doktor, 1999’da “Hukuk Devleti” konulu çalışmasıyla doçent, 2007 yılında ise profesör unvanını aldı.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde uzun yıllar öğretim üyeliği yapmıştır. Ayrıca Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde de dersler verdi.

Sancar, akademik çalışmalarının yanı sıra gazetecilik ve yazarlık da yapmış; BirGün, Milliyet, Taraf gibi gazetelerde ve Birikim başta olmak üzere çeşitli dergilerde köşe yazıları yayımlamıştır. Ayrıca çeşitli televizyon kanallarında programlara katılmış ve "Akil İnsanlar Heyeti"nde Marmara Bölgesi temsilcisi olarak görev almıştır.

Sancar, 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi’nden (HDP) Mardin Milletvekili seçilerek parlamentoya girmiştir. Ardından 26., 27. ve 28. dönemlerde de milletvekili olarak görevine devam etmiş; son olarak 2023 seçimlerinde Şanlıurfa’dan seçilmiştir.

20 Şubat 2018 ile 23 Şubat 2020 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilliği görevini yürütmüştür. 23 Şubat 2020’de ise Pervin Buldan ile birlikte HDP Eş Genel Başkanı seçilmiş ve bu görevini 27 Ağustos 2023’e kadar sürdürmüştür.

2025 yılı itibarıyla, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder’in ardından İmralı Heyeti’ne dahil edildi.

Evli ve iki çocuk babası olan Sancar, çok iyi derecede Almanca, iyi derecede İngilizce bilmektedir. Ayrıca Arapça ve Kürtçe de konuşabiliyor. Prof. Dr. Mithat Sancar, 1963 yılında Mardin’in Nusaybin’de doğdu.

Kitapları:

Geçmişle Hesaplaşma: Unutma Kültüründen Hatırlama Kültürüne

Şehrin Zulası: Ankara Kalesi

“Devlet Aklı” Kıskacında Hukuk Devleti

(EMK)