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Yayın Tarihi: 10 Eylül 2024 13:48
 ~ Son Güncelleme: 10 Eylül 2024 14:15
3 dk Okuma

NARİN GÜRAN CİNAYETİ

Prof. Dr. Korur-Fincancı: Etkin soruşturma yok, spekülasyon var

Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Korur-Fincancı, bilimsel verilerin tamamlanmadan spekülasyonların yapıldığını ve basının kesinleşmemiş bulgularla haber yaptığını belirterek, hakikatin ortaya çıkartılmadığını söyledi.

Evrim Kepenek

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Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

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Görseli Büyüt
Bu fotoğrafta bir grup insan, bir protesto veya farkındalık etkinliğinde toplanmış durumda. Ön planda, mavi tişört giymiş beyaz saçlı bir kadın elinde bir pankart tutuyor. Pankartta, "Çocuk Cinayetleri Politiktir!" yazısı yer alıyor. Kadının yüz ifadesi ciddi ve kararlı görünüyor. Arka planda ise başka protestocular bulunuyor; bazıları telefonlarıyla fotoğraf çekiyor, bazıları düşünceli bir ifadeyle duruyor. Katılımcıların yüz ifadeleri, etkinliğin ciddiyetini ve önemini yansıtıyor. Topluluk, çocuk cinayetleri konusunda toplumsal bir mesaj vermeye çalışıyor olabilir.
Fotoğraf: Gönül İlhan

Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şebnem Korur-Fincancı, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin adli tıp inceleme süreçlerini bianet’e değerlendirdi.

Ekiplerin birbirleri arasında entegre olmadığını ve birlikte çalışma kültürünün eksik olduğunu söyleyen Prof. Dr. Korur-Fincancı, “Etkin Soruşturma yürütülmediği için herkes kafasına göre spekülasyon üretiyor, bilimsel verilerle konuşulmuyor” dedi.

"Bilimsel verilerle konuşulmuyor"

Hem Narin cinayetine ilişkin hem de diğer birçok benzer soruşturmalara ve adli tıp süreçlerine dair konuşan Prof. Dr. Korur-Fincancı şu noktalara dikkat çekti:

“Olayla ilgili tüm detayların koruma altına alınması gerekiyor. Ayrıca olay yerlerine de giriş çıkışların engellenmesi olay yerinin de koruma altına alınması gerekiyor. Narin özelinde bölgeye gitmediğim için detaylı bir şey söylemek doğru olmaz. Fakat genel olarak gördüğümüz kadarıyla henüz adli tıp süreçleri bitmeden, kişilerin hem suçlu ilan edildiğini, abinin, annenin, amcanın, babanın adının geçtiğini görüyoruz. Hiçbir yorum bilimsel verilerle yapılmıyor. Bu, bilimsel veri ile sorunumuz olduğunu gösteriyor. Bilimsel verilere dayanmayan her cümle gerçek dışıdır aslında. Sürekli ‘inanıyorum’, ‘düşünüyorum’, ‘güveniyorum’ gibi cümleler kuruluyor. Bunlar bilimsel veri değildir.”

“Basın kesinleşmemiş bilgilerle haber yapıyor”

Türkiye’de 1992’de Adli Tıp Uzmanları Derneği’ni kurduklarını ve bu konuda farkındalığı arttıklarını anlatan Korur-Fincancı, “Maalesef istediğimiz noktaya ulaşamadık. Narin sürecinde de gördük henüz bilimsel veriler tamamlanmadan bilimsel bulgular sonuçlanmadan haberler yapıldı, kamuoyu ile paylaşıldı. Tamamlanmamış bilgilerle yapılan yorumlar, bilimsel olamaz. Üstelik bu süreçten direkt olarak basın haberdar oluyor. Basın, tamamlanmamış ve kesinleşmemiş bilgilerden haber yapıyor.”

"Basın adeta dedektif gibi davranıyor"

Adli tıp süreçlerinin zorlu ve zaman alan süreçler olduğunu söyleyen Korur-Fincancı, son olarak basının benzer haberlerdeki tutumunu eleştirdi, şunları söyledi:

“Adli süreçler tamamlanmadan, olay yeri süreçleri bitmeden ortaya atılan iddiaların tamamı gerçek dışı olabilir. Haber yaptığınız insanların masumiyet karinesini ihlal etmiş olursunuz. Kesin yargıya varmadan tüm bulguların toplanmış, sonuçlanmış olması gerekiyor. Maalesef birkaç basın kurumu dışında birçok kurum bu detayları göz ardı ediyor. Basın adeta dedektif gibi davranıyor.”

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Aile Bakanı: Narin’in davasına müdahil olacağız

Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık olarak davaya müdahil olacaklarını belirten Göktaş, olayın yaşandığı mahallede psikososyal destek çalışması yaptıklarını belirtti.

Göktaş şöyle dedi:

"Narin'in kaybolduğu haberi alınır alınmaz devlet tüm kurumlarıyla seferber oldu. Cumhurbaşkanımız da bizzat konunun takipçisi. Bakanlık olarak olaydan etkilenen çocuklar için sürecin en başından itibaren psikososyal destek hizmeti sağlıyoruz. Evlatlarımızın fiziksel ve psikolojik iyilik hallerini sağlamak, onların güvenli bir şekilde büyümelerini sağlamak en hassas olduğumuz konudur. Bakanlık olarak davaya müdahil olacağız. Hukuki süreci sonuna kadar takip edip Narin'i hayattan koparan kişi veya kişilerin en ağır cezayı almaları için elimizden ne geliyorsa yapacağız.”

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
erkek şiddeti Narin Güran Narin Güran protestoları Narin Güran cinayeti mahinur göktaş şebnem korur fincancı
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar,...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

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