Prof. Dr. İoanna Kuçuradi hayatını kaybetti

Türkiye’de ve dünyada felsefe ile insan hakları alanındaki öncü çalışmalarıyla tanınan, Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı ve Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu Onursal Başkanı Prof. Dr. İoanna Kuçuradi yaşamını yitirdi.

HÜLYA DURUDOĞAN YAZDI Başkaldırıdan Felsefeye: İoanna Kuçuradi

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi kimdir?

Kuçuradi, bir süredir tedavi gördüğü Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Kendi ismini taşıyan facebook hesbından yapılan paylaşımda Kuçuradi'nin 5 Ekim Pazartesi günü Maltepe Üniversitesi'nden son yolculuğuna uğurlanacağı açıklandı. Saatinin ise netleşmediği duyuruldu.

İnsan haklarını felsefeyle temellendiren bir isim

Akademik yaşamı boyunca felsefenin yalnızca soyut teorilerden ibaret olmadığını, gündelik yaşamın ve etik sorunların merkezinde yer aldığını savunan Kuçuradi, insan hakları, değerler felsefesi ve etik konularında uluslararası ölçekte iz bıraktı.

Özellikle insan haklarının felsefi ve kavramsal temelleri üzerine geliştirdiği özgün yaklaşımlar, Türkiye’de olduğu kadar küresel felsefe camiasında da referans kabul edildi. Türkiye Felsefe Kurumu’nun kurucuları arasında yer alan Kuçuradi, felsefe bilincinin ve etik değerlerin toplumsal düzeyde yaygınlaşması için ömrünü adadı.

Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyeliği görevini sürdüren ve yetiştirdiği binlerce öğrenciyle akademi dünyasına yön veren Kuçuradi, ardında insanlık düşüncesine katkı sunan çok sayıda temel yapıt bıraktı.

Filozof İoanna Kuçuradi’den Karantina Günleri İçin Kitap-Video Önerileri

Eserleri: İnsan ve Değerleri, İnsan Hakları: Kavramları ve Sorunları, Adaletin Gerektirdiği Hukuk, Schopenhauer ve İnsan, Nietzsche ve İnsan

(EMK)