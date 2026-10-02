ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
YAŞAM
YT: Yayın Tarihi: 02.10.2026 21:40 2 Ekim 2026 21:40
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.10.2026 23:52 2 Ekim 2026 23:52
Okuma Okuma:  2 dakika

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi hayatını kaybetti

Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyeliği görevini sürdüren ve yetiştirdiği binlerce öğrenciyle akademi dünyasına yön veren Kuçuradi, ardında çok sayıda temel yapıt bıraktı.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English

BİA Haber Merkezi

ENRead in English
Görseli Büyüt
Prof. Dr. İoanna Kuçuradi hayatını kaybetti
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Türkiye’de ve dünyada felsefe ile insan hakları alanındaki öncü çalışmalarıyla tanınan, Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı ve Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu Onursal Başkanı Prof. Dr. İoanna Kuçuradi yaşamını yitirdi.

HÜLYA DURUDOĞAN YAZDI
Başkaldırıdan Felsefeye: İoanna Kuçuradi
12 Temmuz 2010
Prof. Dr. İoanna Kuçuradi kimdir?
Prof. Dr. İoanna Kuçuradi kimdir?
2 Ekim 2026

Kuçuradi, bir süredir tedavi gördüğü Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Kendi ismini taşıyan facebook hesbından yapılan paylaşımda Kuçuradi'nin 5 Ekim Pazartesi günü Maltepe Üniversitesi'nden son yolculuğuna uğurlanacağı açıklandı. Saatinin ise netleşmediği duyuruldu.

İnsan haklarını felsefeyle temellendiren bir isim

Akademik yaşamı boyunca felsefenin yalnızca soyut teorilerden ibaret olmadığını, gündelik yaşamın ve etik sorunların merkezinde yer aldığını savunan Kuçuradi, insan hakları, değerler felsefesi ve etik konularında uluslararası ölçekte iz bıraktı.

Özellikle insan haklarının felsefi ve kavramsal temelleri üzerine geliştirdiği özgün yaklaşımlar, Türkiye’de olduğu kadar küresel felsefe camiasında da referans kabul edildi. Türkiye Felsefe Kurumu’nun kurucuları arasında yer alan Kuçuradi, felsefe bilincinin ve etik değerlerin toplumsal düzeyde yaygınlaşması için ömrünü adadı.

Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyeliği görevini sürdüren ve yetiştirdiği binlerce öğrenciyle akademi dünyasına yön veren Kuçuradi, ardında insanlık düşüncesine katkı sunan çok sayıda temel yapıt bıraktı.

Filozof İoanna Kuçuradi’den Karantina Günleri İçin Kitap-Video Önerileri
Filozof İoanna Kuçuradi’den Karantina Günleri İçin Kitap-Video Önerileri
9 Nisan 2020
Eserleri: İnsan ve Değerleri, İnsan Hakları: Kavramları ve Sorunları, Adaletin Gerektirdiği Hukuk, Schopenhauer ve İnsan, Nietzsche ve İnsan

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
ioanna kuçuradi Prof. Dr. İoanna Kuçuradi felsefeciler derneği Felsefe
bu haberin uzantıları
Prof. Dr. İoanna Kuçuradi kimdir?
2 Ekim 2026
/haber/prof-dr-ioanna-kucuradi-kimdir-324057
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
bu haberin uzantıları
Prof. Dr. İoanna Kuçuradi kimdir?
2 Ekim 2026
/haber/prof-dr-ioanna-kucuradi-kimdir-324057
Sayfa Başına Git