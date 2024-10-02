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Yayın Tarihi: 2 Ekim 2024 16:51
 ~ Son Güncelleme: 2 Ekim 2024 16:57
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Prof. Dr. Hartmut Rosa Türkiye’ye geliyor

Prof. Dr. Rosa konferans kapsamında bir konuşma yapacak; ardından Heinrich Böll Stiftung İstanbul Ofis Direktörü Dr. Dawid Bartelt’in yöneteceği “Zor siyasi koşullarda geleceği inşa edebilmek için toplumsal pratik önerileri” başlıklı panelde siyaset bilimci Doç. Dr. Zeynep Savaşçın ile birlikte yer alacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, bir erkek konuşmacı mikrofona doğru bir şeyler anlatırken görülüyor. Kısa kahverengi saçlı, açık tenli olan konuşmacı, koyu renk bir takım elbise ve içinde açık mavi bir gömlek giymiş. Yüzü ciddi ve kararlı bir ifade taşıyor, sağ eli havada, parmakları açıklayıcı bir hareket yapıyor.
Fotoğra: ae-info.org

Sosyolog Prof. Dr. Hartmut Rosa, Heinrich Böll Stiftung İstanbul ofisinin kuruluşunun 30. yılı vesilesiyle düzenlenen “Geleceğin kilidini açmak: Türkiye üzerine yeni bir tasavvurun yolları” başlıklı konferansa katılmak üzere 11 Ekim’de Türkiye’de.

Kasvetli ve sakatlayıcı siyasi koşullarda geleceği inşa edecek fikirler nasıl yeşerebilir? İçinde yaşadığımız ve “çoklu krizler çağı” diye anılan çağın başlıca sorularından biri de bu. Özellikle de demokrasi, eşitlik ve insan haklarından yana olan, gezegenin geleceğiyle ilgili kaygılananlar için bu soru daha da akut.

Heinrich Böll Stiftung Derneği, bu sorunun yanıtını 30. yıl etkinlikleri kapsamında 11 Ekim 2024’te Salt Galata’da düzenlenecek bir konferansta arayacak.

Konferansın başlıca konuğu Friedrich-Schiller-Üniversitesi’nden Alman sosyolog ve siyaset bilimci Prof. Dr. Hartmut Rosa.

Erfurt Üniversitesi Max-Weber-Kolleg'in direktörlüğünü de yürüten, Dünyanın Kontrol Edilemezliği ile Yabancılaşma ve Hızlanma: Geç Modern Zamansallığına Dair Bir Eleştirel Teori'ye Doğru başlıklı iki kitabı Türkçede de yayınlanan Rosa, halihazırda bu yüzyılın Avrupa’sının en etkili entelektüellerinden.

Rosa’dan pratik öneriler

Prof. Dr. Rosa konferans kapsamında bir konuşma yapacak; ardından Heinrich Böll Stiftung İstanbul Ofis Direktörü Dr. Dawid Bartelt’in yöneteceği “Zor siyasi koşullarda geleceği inşa edebilmek için toplumsal pratik önerileri” başlıklı panelde siyaset bilimci Doç. Dr. Zeynep Savaşçın ile birlikte yer alacak.

Konferans kapsamında yapılacak ikinci panel ise gençlerin gelecek tasavvurlarına ayrıldı. Yonca Verdioğlu’nun yöneteceği bu panelde konuşmacılar üç genç aktivist: Baran Örnek, Berfin Hanalp ve Nevzat Taşçı.

Program detaylarını aşağıda görebilirsiniz. Anlık çeviri desteği de verilecek konferansa katılmak isteyenlerin internet sitesinde yer alan başvuru formunu doldurmaları yeterli.

PROGRAM

12:00 - 13:00                Kayıt ve ikram

13:00 - 13:10                Karşılama

13:15 - 14:45                I. Panel: Hızlanma, yabancılaşma ve rezonans: Zor siyasi koşullarda geleceği inşa edebilmek için toplumsal pratik önerileri

Moderatör: Dawid Bartelt

Ana konuşmacı: Hartmut Rosa

Panelist: Zeynep Savaşçın

14:45 – 15:15                Kahve molası

15:15 – 16:45                II. Panel: Bizler “Z kuşağı”, duvara mı çarptık?: Geleceğimizi inşa edecek perspektifler

Moderatör: Yonca Verdioğlu

Panelistler

Baran Örnek, HBS Agora mezunu

Berfin Hanalp, HBS Agora mezunu

Nevzat Taşçı, Arayüz Kampanyası

16:45 – 17:00                Kapanış

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Heinrich Böll Stiftung Derneği Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Hartmut Rosa
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