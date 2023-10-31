Prof. Dr. Gencer Özcan İle Filistin-İsrail arasındaki çatışmaya bakış

SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği, gazeteci Barçın Yinanç’ın moderatörlüğünde Prof. Dr. Gencer Özcan ile “İsrail ve Filistin Arasında Bitmeyen Çatışma: Neden ve Ne Olmayacak?” başlık bir söyleşi düzenledi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

“Süper güç olan ABD, Orta Doğu’dan çekilmeye başladı”

Dr. Tuğçe Erçetin’in açılış konuşması ile başlayan etkinlikte, Prof. Dr. Gencer Özcan şunları söyledi:

“İlk defa bir Amerikan Başkanı, Obama, İkinci Dünya Savaşı’nda sonra Asya’ya yöneleceğini söyledi. İkinci Dünya Savaşı sonrasında bütün Amerikan başkanları Orta Doğu ile ilgilenmiştir."

"Bu değişiklik, bugünkü durumu anlamak için önemli bir nokta. Fakat Orta Doğu’dan çekilme uzun bir sürece yayılacak. Amerika’nın çekilmesi bölgesel aktörler tarafından da fark edildi. Bu çekilme sonucunda bir boşluk oluşuyor ve bu boşluk birileri tarafından doldurulacak. Boşluğun nasıl doldurulacağı çok önemli bir sorun. Boşluğun doldurulması süreci beraberinde özerklik arayışını getiriyor.

“Geri çekilme sürecinin önemli işaretlerinden birisi Abraham Anlaşmalarıdır. Amerika Birleşik Devletleri bölgeden ayrılırken arkada istikrar mekanizması kurmak istiyor. Bu açıdan, Körfez ülkelerine, İsrail’in de içinde bulunduğu bir konfigürasyon dayatıyor. Abraham Anlaşmaları ile Arap ülkelerinin İsrail’i normal bir devlet olarak gördüğü bir sistem yaratılmak isteniyor.”

Türkiye gündemi için önemli

Suudi Arabistan’ın Abraham Anlaşmalarındaki kilit rolüne değinerek devam eden Özcan, 90’lı yılların sonundan itibaren Filistin sorununun uluslararası gündemden düşmesine rağmen Türkiye gündemindeki önemini vurguladı:

“Filistin sorunu, uluslararası arenada İngilizlerin dediği gibi herkesin canını yakan ayakkabıdaki çakıl taşına dönüştü. Fakat Türkiye’nin gündeminde çok önemli rol oynamaya devam ediyor. Özellikle 2009 Ocak ayında olan Davos hadisesi, 2010’da olan Mavi Marmara hadisesi…"

" AKP iktidarının kendi pozisyonunu güçlendirmesi, içeriğe dönük oy kapasitesi sağlaması ve ideolojik konumlanması açısından çok uyumlu. AKP iktidarı kendisini Müslüman Kardeşlerin koruyucusu olarak aktarıyor. Bu nedenle, Filistin sorunu, diğer Arap ülkelerine göre Türkiye’nin gündeminde daha çok yer tutarken diğer ülkeler oradaki insani trajediye arkasını dönmüş durumda.”

"Tüm bu süreçte Netanyahu’nun da beka sorunu yaşadığının altını çizilmesi önemli. Güncel çatışma Netanyahu’nun sonunu mu hazırlayacak yoksa bundan fayda sağlayacak mı hep birlikte göreceğiz. Hamas’ın saldırısının ön görülememiş olmasının sorumlusunun Netanyahu olduğunu hatırlamak gerekir. Gazze’deki acımasızlığın bir nedeni de İsrail Ordusu’nun sarsılan itibarının tamiratı.”

(EMK)