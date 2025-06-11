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Yayın Tarihi: 11 Haziran 2025 12:48
 ~ Son Güncelleme: 11 Haziran 2025 13:02
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Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti

Yaşargil, modern beyin cerrahisinin mimarları arasında gösteriliyordu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Beyin cerrahisi alanında yaptığı öncü çalışmalarla tıp dünyasında derin izler bırakan ve “Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı” unvanıyla onurlandırılan Prof. Dr. Gazi Yaşargil, yaşamını yitirdi. 100 yaşındaydı.

Acı haberi Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu duyurdu. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

“Alanında yürüttüğü eşsiz çalışmalarla 'Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı' seçilen Prof. Dr. Gazi Yaşargil Hocamızın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bilime adadığı ve bir asra yaklaşan ömründe hepimize ilham veren pek çok önemli başarıya imza attı. Onun hatırasını yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Mekânı cennet, makamı ali olsun.”

Prof. Dr. Gazi Yaşargil, mikronöroşirürji alanındaki devrim niteliğindeki çalışmalarıyla tüm dünyada saygı gören bir isim.

Amerikan Beyin Cerrahları Derneği tarafından "Yüzyılın Beyin Cerrahı" seçilen Yaşargil, modern beyin cerrahisinin mimarları arasında gösteriliyor.

Gazi Yaşargil kimdir?
Gazi Yaşargil kimdir?
11 Haziran 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Gazi Yaşargil
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