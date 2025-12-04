ENGLISH KURDÎ
KADIN
Yayın Tarihi: 4 Aralık 2025 08:57
 ~ Son Güncelleme: 4 Aralık 2025 11:20
1 dk Okuma

Prof. Dr. Fatma Deniz, Berlin Teknik Üniversitesi’nin yeni rektörü seçildi

Üniversite senatosunun üçte ikisinden fazlasının desteğini alan Deniz 42 oyla seçimi kazandı.

BİA Haber Merkezi

Prof. Dr. Fatma Deniz, Berlin Teknik Üniversitesi’nin yeni rektörü seçildi
Fotoğra: allefarben / tu.berlin/news

Almanya’daki Berlin Teknik Üniversitesi (TU Berlin), yeni rektörünü seçti. Üniversitenin mevcut rektör yardımcısı Prof. Dr. Fatma Deniz, yapılan oylamada büyük çoğunluğun desteğini alarak rektörlük görevine seçildi. Deniz, dört yıllık görev süresine 1 Nisan 2026’da başlayacak.

Rektörlük seçimi iki turda yapıldı. İlk turda beş aday yarıştı ancak üç adayın çekilmesiyle final turu, mevcut rektör Geraldine Rauch ile Prof. Dr. Fatma Deniz arasında geçti.

Dün yapılan oylamada Rauch 18 oyda kalırken, üniversite senatosunun üçte ikisinden fazlasının desteğini alan Deniz 42 oyla seçimi kazandı.

TKD: Yeni görevünde başarılar diliyoruz

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, Prof. Dr. Fatma Deniz’i sosyal medyada tebrik etti.

Şu paylaşımı yaptı: “Berlin Teknik Üniversitesi’nin Yeni Rektörü Berlin Teknik Üniversitesi’nin 3 Aralık 2025’te yapılan seçiminde Prof. Dr. Fatma Deniz 42 oyla rektörlüğe seçildi. Görevine 1 Nisan 2026’da başlayacak. Bilgisayar bilimleri ve bilişsel sinirbilim alanlarında uzman olan Prof. Dr. Deniz; TU Münih’te lisansını tamamladı, UC Berkeley’de araştırmalar yürüttü ve TU Berlin’de Dijitalleşme ve Sürdürülebilirlik’ten sorumlu Rektör Yardımcısı olarak görev yaptı. Prof. Dr. Fatma Deniz’i tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz.”

Haber Yeri
İstanbul
Berlin Teknik Üniversitesi Fatma Deniz Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu
