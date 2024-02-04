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Yayın Tarihi: 4 Şubat 2024 13:54
 ~ Son Güncelleme: 4 Şubat 2024 14:00
2 dk Okuma

Prof. Dr. Ercan: Yapılaşma kaldırılmalı, yoksa yeni kıyımlar olacak

6 Şubat depreminin merkez üssü Maraş’ta inceleme yapan deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Alpaslan Türkeş, Trabzon, Azerbaycan caddelerinde 8-10 katlı, sağlam yerde, sağlam yapılar ayakta. Kötü yapılanlar yıkılmış. Bu bir kıyım (cinayet)! Başka hangi Anadolu kentleri böyledir" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Prof. Dr. Ercan: Yapılaşma kaldırılmalı, yoksa yeni kıyımlar olacak
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan, dün (3 Şubat Cumartesi) en az 53 bin insanın hayatını kaybettiği 6 Şubat depreminin merkez üssü Maraş’ta inceleme yaptı. 

Gözlemlerini X hesabında paylaşan Prof. Dr. Ahmet Ercan, “Yapılaşma kaldırılmalı, yoksa yeni kıyımlar olacak” dedi. 

“Doğaya aykırı davranamazsın”

Ercan’ın paylaşımları şöyle:

*Dün Kahramanmaraş’taydım; Kent Ahir Dağı’nın bağrında, eteklerinde, Bağlar denilen yerde kurulmuş. Alpaslan Türkeş, Trabzon, Azerbaycan caddelerinde 8-10 katlı, sağlam yerde, sağlam yapılar ayakta. Kötü yapılanlar yıkılmış. Bu bir kıyım (cinayet)! Başka hangi Anadolu kentleri böyledir. Kahramanmaraş ovası verimli, sulak tarım arazisi. Tıpkı Gaziantep, Adıyaman gibi. Buradaki tüm yapılaşma kaldırılmalı. Yoksa yeni kıyımlar olacaktır.

“Süreç acıları unutturuyor”

*Maraş’ta olacak oldu. Kırılacak yer kalmadı. Yıkıcı olmayan küçük deprem, depremcikler olabilir. Ancak yıkıcı deprem beklemiyorum. Kahramanmaraş’ta Ahir Dağı’ndaki yeni yerleşimlerde yıkım yok. Tepelere, dağlara yerleş, tarım alanlarından beslen. Doğaya aykırı davranamazsın.

*Adıyaman; Bitlis Kenet kuşağı üzerinde, Arap Kalkanı KB alnında, Avrasya ile Anadolu kıtalarının sınırında, Doğu Anadolu Kırığı'nın güney yanıbaşında, Adıyaman Kırığı'nın üzerinde yer alıyor. Ancak bu bölgedeki gerginlik boşaldı. Büyük deprem beklemiyorum."

*Maraş’ta TOKİ 10 bin sağlam evi Ahir Dağı'nda yapıyor. TOKİ evlerine güvensinler. Yer seçimi doğru, yapılar sağlam, ayrıca edinmek ucuz. Henüz teslim edilen yok. Deprem görenler takma konutlarda kalıyorlar. Yaşam olağana dönüşmüş. Süreç acıları gün geçtikçe unutturuyor.

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