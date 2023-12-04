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HABER
Yayın Tarihi: 4 Aralık 2023 16:55
 ~ Son Güncelleme: 4 Aralık 2023 17:08
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Prof. Dr. Ercan: İstanbul’un yıkımı 6.5’ten sonra başlar

Bursa'da bu sabah saatlerinde meydana gelen depremlerin ardından açıklama yapan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Bu deprem 6.4’lük depremin öncüsüdür" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/04/prof-dr-ercan-istanbulun-yikimi-6-5ten-sonra-baslar.jpg

Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Bursa'da bugün meydana gelen 5.1 ve 5.5 büyüklüğündeki depremlere ilişkin açıklama yaptı.

Cumhuriyet TV’ye konuşan Prof. Dr. Ercan, beklenen İstanbul depremine dair uyarıda bulundu.

Ercan, "5.1 büyüklüğündeki deprem 6.4’lük depremin öncüsüdür. Öncü depremden sonra hemen artçı geleceği anlamına gelmez, bazen on yıllar da alabilir. Ancak 5.1’lik deprem bir gerginlik biriktiriyor” dedi.

Marmara Denizi’nde deprem
Marmara Denizi’nde deprem
Bugün 10:54

Beklenen İstanbul depreminin tarihine ilişkin değerlendirme yapan Ercan, şöyle devam etti: “2045’ten önce beklemiyorum. Hatta bu 2075 yılına kadar kayabilir. Yaklaşık 24 yıldır bu konuda yanılmadım. Deprem, İstanbul’un Avrupa Yakası bölümünde olacaktır. Özellikle Fatih ilçesi başta olmak üzere, Zeytinburnu, Bakırköy, Esenler, Küçükçekmece, Avcılar, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Kumburgaz ve Silivri’yi etileyecek. İstanbul’un en güvenli yeri Anadolu Yakası’dır.”

Silivri’de beklenen depreme ilişkin uyarıda bulunan Ercan, son olarak şunları söyledi: “6.4’lük deprem İstanbul’da çok yıkıcı olmaz. İstanbul’un yıkımı 6.5’ten sonra başlar. İstanbul’un Kuzey Marmara kırığının kuzey kolunun Küçükçekmece’de 6.4’lük bir deprem olmasını bekliyorum. Daha büyüğünü yapacak bir kırık yok ama Silivri yönünde 7.3’lük bir deprem bekliyorum. Depremin hangi mevsimde ve saatte olacağı da hasarı belirler.”

(RT)

istanbul depremi
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