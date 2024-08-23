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HABER
Yayın Tarihi: 23 Ağustos 2024 09:03
 ~ Son Güncelleme: 23 Ağustos 2024 09:39
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Prof. Dr. Ceyhan hakkında m çiçeği açıklamaları nedeniyle suç duyurusu

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “M çiçeği öyle kolay tanı konulan bir hastalık olmayacak” demişti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Prof. Dr. Ceyhan hakkında m çiçeği açıklamaları nedeniyle suç duyurusu

Tüketiciler Birliği, katıldığı çeşitli televizyon programlarında, m çiçeği (mpox) virüsüyle ilgili açıklamaları sebebiyle, Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hakkında Kayseri'de suç duyurusunda bulundu.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Kayseri Adliyesi çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “bazı uzman isimlerin, virüsün daha ölümcül olduğu yönünde korku saldıklarını” iddia etti, “Bu kişi hakkında yanıltıcı bilgi ile insanları korku ve paniğe sevk etmekten suç duyurusunda bulunduk” dedi.

Ceyhan: Ciddiye alınması gereken bir hastalık

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, m çiçeği (mpox) virüsüne ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

“Aynı COVID’de olduğu gibi ilk vakayı açıkladığımızda muhtemelen Türkiye’de çok sayıda vaka olmuş olacak. Yani şu anda vaka yok demek mümkün değil ama tanı konmuş vaka yok diyebilirsiniz. Ancak bu da bizi maalesef geciktiriyor.

M çiçeği öyle kolay tanı konulan bir hastalık da olmayacak. Bu hastalıkta tanı konulması için döküntülerin çıkmasını beklemeniz lazım. Bu hastalık 5-21 gün arasında değişen bir kuluçka süresine sahip. Onun sonunda ateş, baş ağrısı, sırt ağrısı, genellikle vücut ağrısı gibi gribe benzeyen belirtilerle başlıyor ve hasta sonra döküntü çıkarıyor. Döküntü çıkarana kadar size gelen hastaları hava alanında veya ülkeye giriş noktasında tanı koyma şansınız yok.

O yüzden bölgeye bakacaksın. Yani geldiği bölge, şu anda Afrika riskli bölge. Dolayısıyla Afrika’dan gelenlere ya da oradan gelenlerle temas edenlerde böyle semptomlar varsa bu hastalara işte belli süre döküntü çıkacak mı çıkmayacak mı diye izlemeniz lazım. Bu da 21 gündür. Yani en azından bu uygulamayı yapmak lazım yoksa yani hastalık çıktığında bütün Türkiye’ye yayılmış olabilir.

İş insanı, askerler, havaalanı personeli başta olmak üzere bu gibi risk gruplarını aşılamanız lazım. Burada işte COVID’deki gibi önce şu yaş sonra şu yaş gibi bir şey mümkün değil. Çünkü her yaş grubunda görülebilen bir hastalık. Ciddiye alınması gereken bir hastalık çünkü, resmi açıklamalarda görüyorum bizi işte böyle çok da etkilemeyecek tek tük vaka göreceğiz, falan bunlar doğru bir yaklaşım değil. Çünkü bakın COVID’den 2020 yılında çok sayıda milyonlarca hastamız oldu çok sayıda on binlerce hasta öldü. Sonunda 103 bin ölümle kapattık.

Dolayısıyla 2021’den bu tarafa kadar Dünya Sağlık Örgütü’nün, dünyada bildirilen vaka sayısı yaklaşık 100 bin civarında, m çiçeği vaka sayısı 2022’yi de dahil ederek 132 bine ulaştı. Ölüm sayısı da COVID’den daha fazla, 4 bin 600 ölüm bildirildi.

Dolayısıyla ciddiye alınması gereken bir hastalık. Telaş etmemek lazım çünkü burada temasla bulaşan bir hastalık olduğu için buradaki artış geometrik olmayacak. Katlarla vaka artışı görmeyeceğiz. Aritmetik olacak. Örneğin COVID’den farklı olarak okulların kapatılması, iş yerlerinin kapatılması gibi bir uygulama olmayacak. Maske takmanın bir faydası yok. Sadece el temizliği, dokunmadan temastan uzak durma önemli.”

(AS)

m çiçeği
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