Prof. Dr. Canan Dağdeviren, BBC'nin 100 Kadın listesinde

ABD’deki Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) doçent olan Canan Dağdeviren BBC 2023 ilham veren 100 kadın listesine seçildi.

Önemli bir bilim insanı ve mucit olan Dağdeviren, meme kanserinin ultrasonla erken teşhisi için giyilebilir bir “elektronik sütyen” icat etti.

Bu icadı, düzenli kanser taraması yaptıran ancak geç evre meme kanseri teşhisi konulan ve altı ay sonra vefat eden teyzesinden esinlenerek gerçekleştirdi. Dağdeviren’in bu buluşu, yüksek meme kanseri riski taşıyan bireyler için hayati önem taşıyabilir.

BBC’nin 2023 yılında ilham veren 100 kadın listesinde yer alan diğer isimler şöyle:

İnsan hakları avukatı Amal Clooney, sinema yıldızı America Ferrera, feminist Gloria Steinem, eski ABD First Lady’si Michelle Obama, güzellik şirketi sahibi Huda Kattan ve Ballon d’Or ödüllü futbolcu Aitana Bonmatí gibi isimler bulunuyor. Ayrıca yapay zeka uzmanı Timnit Gebru da listeye dahil edildi.

Türkiye’den daha önce hangi kadınlar listeye girmişti?

Prof. Dr. Zehra Sayers, "BBC 100 Women 2019” listesinde ye alan ilk Türkiyeli kadındı. Listeye ikinci olarak geçen yıl, Türkiye’den Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temcisici Gülsüm Kav da girdi.

2021’de ise edebiyatçı – yazar Elif Şafak Türkiye’den listeye girenler arasında oldu. Şafak, ilk romanı “Pinhan” 1997'de yayınladı. 2009'da yayımlanan Aşk adlı romanı ile Türkiye edebiyat tarihinin en kısa sürede en çok satan edebi eserinin yazarı unvanına sahip oldu. Şafak’ın kitapları otuzdan fazla dile çevrildi.