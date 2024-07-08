Prof. Dr. Alpay Azap kimdir?

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde Öğretim Üyesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı. Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) 28-30 Haziran 2024’te yapılan 76. Büyük Kongresi’nde Merkez Konseyi’ne seçildi, 6 Temmuz 2024’te Merkez Konseyi Başkanlığı görevine getirildi.

1995 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda başladığı ihtisasını 2000 yılında tamamladı.

2000-2001 yıllarında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, 2002 yılından itibaren de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde uzman olarak çalıştı.

2006 yılında Doçent, 2011 yılında Profesör unvanı aldı. Halen aynı üniversitede öğretim üyesi olarak çalışıyor.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK), Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (ESCMID), Türk Hematoloji Derneği ve Febril Nötropeni Derneği üyelikleri bulunuyor.

2008-2011 yılları arasında KLİMİK Derneği Yeterlilik Sınav Komisyon Sekreterliği görevini yürüttü.

2011-2013, 2013-2015, 2015-2017 dönemlerinde KLİMİK Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. KLİMİK altında 2013 yılında kurulan Erişkin Bağışıklaması Çalışma Grubu’nun aktif üyesi.

Koranavirüs (COVID-19) salgını sürecinde Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyeliği yaptı.

(VC)