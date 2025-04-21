Prof. Dr. Ali Cevat Taşıran hayatını kaybetti

bianet yazarlarından, akademisyen Prof. Dr. Ali Cevat Taşıran 73 yaşında hayatını kaybetti.

İsveç’in Göteborg şehrinde yaşayan Taşıran’a yakın dönemde kanser teşhisi konmuştu.

Yakınları Taşıran için bir cenaze töreni düzenlenmeyeceğini, bedeninin Göteborg’daki bir krematoryumda yakılacağı bilgisini verdi.

Taşıran'ın bianet'teki yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Prof. Dr. Ali Cevat Taşıran hakkında

Akademisyen, yazar, devrimci.

1952’de Erzurum’da doğdu. Hava Harp Okulu’nda subaylık eğitimi aldı. Burada öğrenim görürken 1970’te Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi'ne (THKP-C) yakın ‘Hava Kuvvetleri Proleter Devrimci Örgütü’ne katıldı. Hava Harp Okulu Öğrenci Örgütü Başkanlığı yaptı. 1971’de mezun olarak göreve başladı.

Bu sırada Mahir Çayan, Ertuğrul Kürkçü, Cihan Alptekin, Kamil Yüksel gibi isimlerle yakınlık kurdu. 13 Şubat 1972’de gözaltına alındı. 16 Mart 1972’de de tutuklandı. Bir süre Bayrampaşa Cezaevinde tutuklu kaldı.

1974 Affı ile cezaevinden çıkan Taşıran işçi mücadelesinne destek vererek Yeraltı Maden-İş sendikasında çalışmaya başladı. Daha sonra Seydişehir ve Kırıkkale'de Maden-İş Sendikasında çalıştı.

12 Eylül 1980 Darbesi’nin ardından yurtdışına gitti. İsveç’e yerleşti. Üniversiteye girdi. 1987’de Örebro Üniversitesi'nden MBA derecesini aldı. Ekonomi ve istatistik alanında çalışmaya başladı. 1993’te Göteborg Üniversitesi'nde Ekonometri alanında doktora yaptı. 1998’de doçent, 2004'te profesör oldu. 2007'de de Yükseköğretim Kurumu (YÖK) profesörlüğünü tanıdı.

Daha yakın bir zamanda, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin Kıbrıs’taki kampüsünde çalışmaya başladı. 2016’da Prof. Dr. Nazife Baykal'ın rektör atanmasıyla birlikte danışman oldu. 2017’de de Sosyal Bilimler Akademik Kurulu Başkan Yardımcılığına getirildi. Ancak, 2019’da üniversite yönetimini eleştirdiği için sözleşmesi feshedildi.

Bugüne kadar demografi, çalışma, sosyal politika, savunma ve barış, çevre ekonomisi, biyoloji ve sağlık istatistikleri ve bilgisayar mühendisliği alanlarında çalıştı. İstatistik, biyoistatistik, veri bilimi, ekonometri ve çevre ölçümü dersleri verdi.

İki kitap, 12 kitap bölümü yazdı ve 50'den fazla makale yayınladı.

Göteborg Üniversitesi (İsveç), Ann Arbor Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (ABD), London Metropolitan ve Middlesex üniversitelerinde (Birleşik Kırallık), Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü ve Gedik Üniversitesi'nde dersler verdi. Cape Town, Galatasaray, Bilkent ve Pamukkale üniversitelerinde misafir öğretim üyesi olarak bulundu.