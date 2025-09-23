“Prima Facie” Van ve Diyarbakır’da ücretsiz sahnelenecek

Uluslararası Af Örgütü, cinsel şiddetle mücadelede “onay kültürü”nün oluşturulması için yürüttüğü çalışmaları sanatın katkısıyla genişletiyor. Bu kapsamda, Eksi On Altı Kolektif’in sahnelediği Suzie Miller’ın ödüllü oyunu Prima Facie, Uluslararası Af Örgütü’nün desteğiyle 7 Ekim’de Van’da, 9 Ekim’de Diyarbakır’da ücretsiz olarak tiyatroseverlerle buluşacak. Oyun, izleyicileri “erkek” yasalar ve adalet sistemi üzerine yeniden düşünmeye çağırıyor.

Uluslararası Af Örgütü uzun süredir destek verdiği Prima Facie oyunu aracılığıyla, cinsel şiddete karşı farkındalık yaratmayı ve “onay kültürü” üzerine toplumsal tartışmayı derinleştirmeyi amaçlıyor. Her iki şehirde de saat 19.30’da başlayacak oyunların ardından, onay kültürü konulu söyleşiler düzenlenecek.

Etkinliklere katılım ücretsiz ancak sınırlı kontenjanla olacak: Van’da 185, Diyarbakır’da ise 110 kişi ile sınırlı seyirci alınacak. Üniversite öğrencilerine öncelik tanınacak. Katılım için başvuru formu doldurulması gerekiyor; başvuranlara yer bilgisi ve dijital biletler e-posta ya da SMS ile ulaştırılacak.

“Sanat önemli bir anahtar”

Uluslararası Af Örgütü İnsan Hakları Eğitimi Programı Yöneticisi Hilal Döner, yıllardır sürdürdükleri “Evet Hakkında Konuşmalıyız” eğitimleriyle cinsel onay konusunda toplumsal farkındalık yaratmaya çalıştıklarını belirtti. Döner, “Onayın cinsellikten ayrı düşünülemeyeceği; karşılıklı saygı ve olumlu tutumlara dayalı bir kültür inşa etmek için sanat önemli bir anahtar. Prima Facie bu konuda izleyiciyi düşünmeye iten, güçlü bir oyun. Biz de oyunun ücretsiz sahnelenmesini sağlayarak hem farkındalığın artmasına hem de ekonomik engellerin ortadan kaldırılmasına katkı sunuyoruz. Daha önce Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz ücretsiz gösterimlerin ardından, şimdi Van ve Diyarbakır’da sahnelenmesi bizim için çok değerli. Desteklerimizi başka şehirlerde de sürdüreceğiz” dedi.

Prima Facie hakkında

Suzie Miller’ın kaleme aldığı Prima Facie, genç ve başarılı bir avukat olan Tessa’nın hikâyesi etrafında şekilleniyor. İşçi sınıfı kökenli Tessa, hukuk sisteminin sert kurallarını ustalıkla kullanarak kariyerinde zirveye çıkmıştır. Ancak beklenmedik bir olay, onu hukukun “erkek” gücü, ispat yükü ve ahlaki sınırlarla yüz yüze getirir.

Oyun, bireysel deneyimler ile hukuk sisteminin dayattığı kuralların çatışmasını sahneye taşıyor ve yüzyıllardır süregelen “erkek” yasaların değişim zorunluluğunu sorgulatıyor. Cinsel saldırı davaları ve toplumsal cinsiyet rolleri ekseninde şekillenen eser, “sanık kim, mağdur kim?” sorusunu izleyicinin zihnine bırakıyor.

Not: Oyunda bazı seyirciler için tetikleyici olabilecek unsurlar bulunuyor.

Etkinlik bilgileri ve başvuru formları: · Başvuru Formu (Van) · Başvuru Formu (Diyarbakır) Oyun Künyesi: · Yazar: Suzie Miller · Çevirmen: Nazlı Gözde Yolcu · Yönetmen: Hakan Atalay · Oyuncu: Olcay Yusufoğlu

