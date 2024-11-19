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Yayın Tarihi: 19 Kasım 2024 13:57
 ~ Son Güncelleme: 19 Kasım 2024 13:57
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‘Pride’ davasında BEKSAV üyelerine beraat

“Onurumuz yasaklanamaz, yargılanamaz! Kolektiflerimiz LGBTİ+'ların mücadelesini savunmaya üretimleriyle devam edecek.”

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
‘Pride’ davasında BEKSAV üyelerine beraat
Fotoğraf: BEKSAV

LGBTİ+ Onur Ayı kapsamında 7 Haziran 2023’te izleyici ile buluşturmak istedikleri "Pride" filminin gösterimi engellendikten sonra gözaltına alınan Bilim Eğitim Estetik Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı (BEKSAV) Sinema Kolektifi üyelerinin yargılandığı davada bugün karar açıklandı.

Karara göre "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" iddiasıyla açılan davada yargılanan sekiz kişi beraat etti.

BEKSAV, beraat kararını duyurduğu açıklamasında Ezilenlerin Hukuk Bürosu’na, Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği’ne (SPoD) ve Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’ne (MLSA) teşekkür ederek şöyle dedi:

Onurumuz yasaklanamaz, yargılanamaz! Kolektiflerimiz LGBTİ+'ların mücadelesini savunmaya üretimleriyle devam edecek.

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İzleme önerisi: Pride

Matthew Warchus'un yönettiği ve Stephen Beresford'un yazdığı 2014 yapımı İngiliz komedi-drama filmi.

Gerçek bir hikâyeden uyarlanan film, 1984-1985'teki İngiltere maden işçileri grevi sırasında, maden işçileri ve LGBTİ+ topluluğu arasındaki dayanışmaya odaklanıyor.

Dayanışma sayesinde maden işçileri ve LGBTİ+ topluluğunun birbirlerine saygı, sevgi ve destek duygularının pekiştiği film, gösterildiği yıl eleştirmenlerden olumlu eleştiriler aldı ve festivallerde, toplumsal dayanışma konusundaki güçlü temaları nedeniyle beğeni topladı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
BEKSAV pride kadıköy kaymakamlığı 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu
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/haber/beksava-acilan-onur-davasi-30-ocaka-birakildi-287242
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30 Ekim 2023
/haber/beksav-gelin-onurumuzu-birlikte-savunalim-287177
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12 Eylül 2023
/haber/beksav-uyelerine-pride-filmi-davasi-283865
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7 Haziran 2023
/haber/beksav-in-pride-film-gosterimi-yasaklandi-izleyiciler-gozaltinda-279998
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