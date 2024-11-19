‘Pride’ davasında BEKSAV üyelerine beraat

LGBTİ+ Onur Ayı kapsamında 7 Haziran 2023’te izleyici ile buluşturmak istedikleri "Pride" filminin gösterimi engellendikten sonra gözaltına alınan Bilim Eğitim Estetik Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı (BEKSAV) Sinema Kolektifi üyelerinin yargılandığı davada bugün karar açıklandı.

Karara göre "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" iddiasıyla açılan davada yargılanan sekiz kişi beraat etti.

BEKSAV, beraat kararını duyurduğu açıklamasında Ezilenlerin Hukuk Bürosu’na, Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği’ne (SPoD) ve Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’ne (MLSA) teşekkür ederek şöyle dedi:

“Onurumuz yasaklanamaz, yargılanamaz! Kolektiflerimiz LGBTİ+'ların mücadelesini savunmaya üretimleriyle devam edecek.”

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