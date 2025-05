ADİL GELECEK İÇİN ALTERNATİF EKONOMİ - 3

Pratik bakıştan adil bir ekonomi neye benzer?

Adil bir ekonominin neye benzediğini Çevre Mühendisi Yağmur Çoban ve Çevre Bilimci ve Sosyal Girişimci Dr. Uygar Özesmi ile konuştuk: "Her bostan, her kooperatif, her ekolojik girişim, her imeceyle dikilen fidan; bu coğrafyanın kendini yeniden hatırlamasıdır."