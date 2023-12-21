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DÜNYA
Yayın Tarihi: 21 Aralık 2023 23:22
 ~ Son Güncelleme: 22 Aralık 2023 11:31
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ÜNİVERSİTEDE KATLİAM

Prag'da "yalnız saldırgan" 15 öğrenciyi vurarak öldürdü

Çekya'nın başkentindeki Charles Üniversitesi'nde akşam saatlerinde öğrencilere ateş açan saldırgan en az 15 kişiyi öldürdü. Polis tarafından öldürülen saldırganın, sabah saatlerinde başka bir kentte babasını öldürdüğü açıklandı.

Prag

Prag
Görseli Büyüt
Prag'da "yalnız saldırgan" 15 öğrenciyi vurarak öldürdü
Saldırı sonrasında boşaltılan üniversiteden çıkan öğrenciler/videodan kayıt

Perşembe akşamı Çekya'nın başkenti Prag'da kent merkezindeki bir üniversite binasında öğrencilere ateş açan "yalnız saldırgan" en az 15 kişiyi öldürdü ve 20'yi aşkın kişiyi yaraladı. Saldırgan, polis tarafından öldürüldü.

Prag Polis Şefi Martin Vondrasek, Charles Üniversitesi' felsefe bölümü binasında gerçekleşen saldırı failinin de üniversitenin öğrencilerinden olduğunu söyledi. Saldırganın kimliği henüz açıklanmadı. 

Vondrasek, 24 kişinin yaralandığını belirtti ve yetkilileri ölü sayısının artabileceği konusunda uyardı.

NPR'ın haberine göre polis şefi Vondrasek, saldırganın sabah saatlerinde Prag'ın batısındaki Hostoun kasabasında babasını öldürdüğünü ve aynı zamanda intihar etmeyi planladığını düşündüklerini  söyledi.

Polis, Jan Palach Meydanı'ndaki Vltava Nehri kıyısındaki binada gerçekleşen silahlı saldırıda öldürülenler ve saldırının kastı konusunda ayrıntılı bilgi vermedi. Çekya İçişleri Bakanı Vit Rakusan, soruşturmacıların saldırganın herhangi bir ideolojik akım ya da grupla bağlantı kuşkusu taşımadıklarını açıkladı. 

Prag polis şefi, saldırganı "suç kaydı olmayan mükemmel bir öğrenci" olarak tanımladı, ancak başka bilgi vermedi.

Saldırganın, "ağır yaralar aldığı" ancak kendisini mi öldürdüğü polisle ateşli çatışma sırasında mı öldürüldüğünün bilinmediği haber verildi. Vondrasek, "Bir suç ortağı olduğuna ilişkin hiçbir şey yok" dedi. 

Polis şefi saldırganın ruhsatlı birkaç silahı olduğunu söyledi ve katliamı "iyi düşünülmüş, korkunç bir eylem" olarak tanımladı. 

Charles Üniversitesi adına yayımlanan mesajda, "üniversite topluluğumuzun kaybından dolayı üzgünüz, tüm yakınlarını kaybedenlere en derin başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz ve düşüncelerimiz trajediden etkilenen herkesle birlikte" denildi. 

Üniversite yetkilileri, üniversite binalarındaki güvenliği derhal sıkılaştıracaklarını açıkladılar.

Saldırının gerçekleştiği bina, Prag'ın Eski Şehri'ndeki Jan Palach Meydanı'ndaki Vltava Irmağı kıyısında  turistik bir bölgede yer alıyor. 

Hükümet katliamın yabancı güçlerce desteklenmiş olabileceği kaygılarını yatıştırmaya yönelik açıklamalarda bulundu. 

İçişleri Bakanı Rakusan, "Uluslararası terörle bağıntısı olduğuna dair bir işaret yok" dedi ve  "korkunç bir suç" olarak nitelediği kaliamın "Çek Cumhuriyeti'nin hiç yaşamadığı bir şey" olduğunu vurguladı.

Perşembe günkü saldırdan önce 2015'te gerçekleşen bir başka katliamda da saldırgan ülkenin güneydoğusundaki Uhersky Brod'da ateş açarak sekiz kişiyi öldürmüş ve ardından kendisini vurmuştu. 

(AEK)

prag saldırı toplu katliam
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