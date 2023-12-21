Prag'da "yalnız saldırgan" 15 öğrenciyi vurarak öldürdü

Perşembe akşamı Çekya'nın başkenti Prag'da kent merkezindeki bir üniversite binasında öğrencilere ateş açan "yalnız saldırgan" en az 15 kişiyi öldürdü ve 20'yi aşkın kişiyi yaraladı. Saldırgan, polis tarafından öldürüldü.

Prag Polis Şefi Martin Vondrasek, Charles Üniversitesi' felsefe bölümü binasında gerçekleşen saldırı failinin de üniversitenin öğrencilerinden olduğunu söyledi. Saldırganın kimliği henüz açıklanmadı.

Vondrasek, 24 kişinin yaralandığını belirtti ve yetkilileri ölü sayısının artabileceği konusunda uyardı.

NPR'ın haberine göre polis şefi Vondrasek, saldırganın sabah saatlerinde Prag'ın batısındaki Hostoun kasabasında babasını öldürdüğünü ve aynı zamanda intihar etmeyi planladığını düşündüklerini söyledi.

Polis, Jan Palach Meydanı'ndaki Vltava Nehri kıyısındaki binada gerçekleşen silahlı saldırıda öldürülenler ve saldırının kastı konusunda ayrıntılı bilgi vermedi. Çekya İçişleri Bakanı Vit Rakusan, soruşturmacıların saldırganın herhangi bir ideolojik akım ya da grupla bağlantı kuşkusu taşımadıklarını açıkladı.

Prag polis şefi, saldırganı "suç kaydı olmayan mükemmel bir öğrenci" olarak tanımladı, ancak başka bilgi vermedi.

Saldırganın, "ağır yaralar aldığı" ancak kendisini mi öldürdüğü polisle ateşli çatışma sırasında mı öldürüldüğünün bilinmediği haber verildi. Vondrasek, "Bir suç ortağı olduğuna ilişkin hiçbir şey yok" dedi.

Polis şefi saldırganın ruhsatlı birkaç silahı olduğunu söyledi ve katliamı "iyi düşünülmüş, korkunç bir eylem" olarak tanımladı.

Charles Üniversitesi adına yayımlanan mesajda, "üniversite topluluğumuzun kaybından dolayı üzgünüz, tüm yakınlarını kaybedenlere en derin başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz ve düşüncelerimiz trajediden etkilenen herkesle birlikte" denildi.

Üniversite yetkilileri, üniversite binalarındaki güvenliği derhal sıkılaştıracaklarını açıkladılar.

Saldırının gerçekleştiği bina, Prag'ın Eski Şehri'ndeki Jan Palach Meydanı'ndaki Vltava Irmağı kıyısında turistik bir bölgede yer alıyor.

Hükümet katliamın yabancı güçlerce desteklenmiş olabileceği kaygılarını yatıştırmaya yönelik açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Rakusan, "Uluslararası terörle bağıntısı olduğuna dair bir işaret yok" dedi ve "korkunç bir suç" olarak nitelediği kaliamın "Çek Cumhuriyeti'nin hiç yaşamadığı bir şey" olduğunu vurguladı.

Perşembe günkü saldırdan önce 2015'te gerçekleşen bir başka katliamda da saldırgan ülkenin güneydoğusundaki Uhersky Brod'da ateş açarak sekiz kişiyi öldürmüş ve ardından kendisini vurmuştu.

(AEK)