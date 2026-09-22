Pozitif Alan: HIV statüsü tecrit gerekçesi olamaz

Pozitif Alan, LGBTİ+ ve HIV alanında çalışan hak savunucularına yönelik “Ailem Güvende” operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.

Kaos GL’nin haberine göre Pozitif Alan, 12 Eylül’den bu yana LGBTİ+’ların, LGBTİ+ ve HIV alanında çalışan derneklerin ve aktivistlerin gözaltı, tutuklama, dernek baskınları ve dijital erişim engelleriyle karşı karşıya kaldığını belirtti.

Örgüt, tutuklanan hak savunucularının bir bölümünün HIV’le yaşayanların test, tedavi ve korunma hizmetlerine erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar yürüttüğüne dikkat çekti. Bu çalışmaların kriminalize edilmesinin HIV’le mücadeleyi ve halk sağlığını olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

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“HIV statüsü hiçbir koşulda tecrit gerekçesi olamaz”

Pozitif Alan, tutuklanan bazı hak savunucularının HIV statüleri gerekçe gösterilerek tecrit altında tutulduğunu bildirdi.

HIV’in gündelik temasla, aynı ortamda bulunmakla, dokunmakla, sarılmakla veya ortak tuvalet ve yemek araçlarının kullanılmasıyla aktarılmadığını hatırlatan örgüt, uygulamanın bilimsel gerçeklerle bağdaşmadığını ve ayrımcı olduğunu belirtti.

Açıklamada, “HIV statüsü hiçbir koşulda tecrit gerekçesi olamaz” denildi.

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İlaç ve tedaviye kesintisiz erişim çağrısı

Pozitif Alan, HIV’le yaşayan tutukluların tedavilerinin kesintiye uğramasından da endişe duyduklarını belirtti.

HIV tedavisinin kesintisiz sürdürülmesinin yaşamsal önem taşıdığını vurgulayan örgüt, ilaçlara erişimde yaşanabilecek gecikme veya kesintilerin tutukluların sağlığını tehlikeye atabileceğine dikkat çekti.

Pozitif Alan, cezaevi idareleri ile Sağlık Bakanlığına çağrı yaparak HIV’le yaşayan tutukluların ilaçlarına, hekimlerine ve ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerine kesintisiz erişiminin güvence altına alınmasını istedi.

Örgüt ayrıca LGBTİ+ ve HIV alanında çalışan dernek ve aktivistlere yönelik baskıların sona erdirilmesi, tutuklanan hak savunucularının serbest bırakılması ve HIV statüsüne dayalı tecrit uygulamalarına son verilmesi çağrısı yaptı.

(NÖ)