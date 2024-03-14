Portekiz’de gazeteciler 40 yıldan sonra ilk kez ülke çapında greve gitti

Portekiz’de gazeteciler 40 yılı aşkın süredir ilk kez, daha iyi çalışma koşulları talebiyle bugün ülke çapında greve çıktı.

Grev, 18 Ocak’taki Portekiz Gazeteciler Sendikası (SinJor) kongresinde oybirliğiyle kararlaştırıldı. Ancak diğer gazeteci sendikaları ve derneklerinin greve destek veriyor.

SinJor, ücret artışı, istikrarlı iş sözleşmeleri, makul fazla mesai ücreti, gece ve hafta sonları çalışmanın getirdiği zorluklar için ek ücret ve çalışma saatleri istisnaları için ek ödeme talep ediyor. Sendika ayrıca, devletin sorumluluk almasını ve Anayasa'da yer aldığı üzere gazeteciliği kamu hizmeti olarak desteklemesi için destek çağrısında bulunuyor.

"Güvencesiz gazetecilik özgür gazetecilik değildir"

Grev kapsamında gazeteciler ülke genelinde sokaklara çıkacak. Saat 09.00'da Coimbra'da, 12.00'de Porto'da, Praça Humberto Delgado'da, Ponta Delgada'da, Azor Adaları'nda ve Jardim Antero de Quental'de gösteriler planlanıyor. Lizbon'daki protestonun saati 18.00. Sendika, "uyarı çığlığı" olarak nitelendirdiği grevde "çok güçlü bir tepki" bekliyor.

Sendika konuya ilişkin yaptığı açıklamada Portekiz'in en büyük medya kuruluşlarından biri olan Global Media Group'un (GMG) satışını ve sonrasındaki işten çıkarmaları hatırlatarak "Ortalamadan biraz daha fazla kazanıyorlar diye onlarca yıllık editoryal deneyime sahip kişilerin işten çıkarılması kabul edilemez. Foto muhabirlerinin kendi ekipmanlarının parasını ödemeleri kabul edilemez. Kameramanları ve görüntü editörlerini sonsuza kadar serbest çalışma şartlarına mahkum etmek kabul edilemez. Stajyerlerin ayda 150 euro alması kabul edilemez. Serbest çalışanların makale başına 20 euro alması kabul edilemez. Ülkenin yerel yönetim bölgelerinin yarısında yerel gazete olmaması kabul edilemez" dedi.

Sendika başkanı Luís Filipe Simões de "Güvencesiz gazetecilik özgür gazetecilik değildir. Kaliteli gazetecilik olmadan demokrasi ayakta kalamaz" diye hükümete seslendi.

Simões, medyadaki güvencesizliğin diğer sektörlerin çoğundan çok daha yüksekte olduğunu buna karşın maaşların da giderek düştüğünü söyledi.

Grev kapsamında birçok internet gazetesi sayfalarına bugün haber girmeyecek. Portekiz’de en son gazeteciler 1982'de greve çıkmıştı. Portekiz'de 5 binden fazla gazeteci var. Ülkenin en büyük gazetecş sendikası SinJor'un ise şu an 2 bin 451 üyesi bulunuyor.

(HA)