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DÜNYA
Yayın Tarihi: 17 Mayıs 2025 17:05
 ~ Son Güncelleme: 17 Mayıs 2025 17:29
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Portekiz yarın erken genel seçim için sandığa gidecek

Anketler, Sosyalist Parti’nin birinci partinin iki puan gerisinde olduğunu gösteriyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Portekiz yarın erken genel seçim için sandığa gidecek
Fotoğraf: Canva

Portekiz'de yaklaşık 10,8 milyon kayıtlı seçmenin oy kullanacağı erken genel seçim yarın (18 Mayıs) yapılacak.

Meclisteki 230 milletvekilini seçmek için 19 siyasi parti seçimlere katılırken, en fazla milletvekili Lizbon (48) ve Porto (40) kentlerinden çıkacak.

Anketler, Demokratik İttifak’ın az bir farkla seçimleri kazanacağını gösterirken, Pedro Nuno Santos'un liderliğini üstlendiği ana muhalefetteki sol görüşlü Sosyalist Parti’yi ise iki puan geride gösteriyor.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, hiçbir siyasi partinin tek başına iktidara gelecek çoğunluğu elde etmesi beklenmiyor.

Portekizlilerin öncelikli sorunları, diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerine oranla düşük asgari ücret, emekli maaşları, konut krizi ve sağlık başta olmak üzere kamusal hizmetlerdeki eksikliklerin neden olduğu sosyal zorluklar olarak sıralanıyor.

En çok seçime giden ikinci AB ülkesi

Yasaya göre 18 yaşını dolduran her Portekizli seçimlerde oy kullanabiliyor ve 1,5 milyonu yurt dışında olmak üzere toplam 10,8 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor.

Portekiz'de 3 bin civarında Türkiye Cumhuriyet vatandaşı da yaşıyor.

• Bulgaristan'ın ardından son 10 yılda en çok genel seçime giden ikinci AB ülkesi olan Portekiz, son olarak 10 Mart 2024'te sandığa gitmişti.

Sağ görüşlü “Demokratik İttifak” lideri ve Başbakan Luis Montenegro'nun, aile şirketiyle bağlantılı yolsuzluk iddiaları nedeniyle Meclis’te güvenoyu alamamasının ardından, 11 Mart’ta hükümet düşmüş ve erken seçim kararı alınmıştı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
portekiz genel seçim sol partiler küresel sağ
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