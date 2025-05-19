Portekiz seçimleri: Aşırı sağ yükseldi, sol geriledi

Portekiz'de dün (18 Mayıs) yapılan erken genel seçimlerde, merkez sağ partilerden oluşan Demokratik İttifak (AD), resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 32,1 oyla birinci parti oldu.

AD, 230 sandalyeli Meclis’te tek başına iktidar olmak için gereken 116 sandalye sayısına ulaşamadı ve 86 milletvekili çıkardı. Başbakan Luis Montenegro, yeniden azınlık hükümeti kurmayı planladığını açıkladı.

Sosyalist Parti (PS) ise önemli bir oy kaybı yaşayarak yüzde 23,3 oranında kaldı ve 58 milletvekili çıkardı. 2022 seçimlerinde 120 sandalye kazanan PS'nin lideri Pedro Nuno Santos, seçim yenilgisinin ardından istifa etti.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, seçimlerin en dikkat çeken sonucu ise aşırı sağcı Chega’nın oy oranını yüzde 22,5’e çıkarması oldu. Chega, PS ile aynı sayıda milletvekili çıkararak Portekiz tarihinde ilk kez iktidara aday aşırı bir sağ parti konumuna geldi. Parti lideri Andre Ventura, "50 yıllık iki partili sistemi yıktık," diyerek tarihi bir başarı kazandıklarını ilân etti.

“Ağır bir yenilgi”

Diğer partilerden Liberal İnisiyatif (LI) 9, Özgür (L) 6, CDU 3, Azorlar AD 3, PAN 1, JPP 1 ve Sol Blok (BE) 1 sandalye elde etti. Sol görüşlü BE’nin lideri Mariana Mortagua da sonuçları “ağır bir yenilgi” olarak değerlendirdi.

Portekiz'de hükümetin düşmesine, Başbakan Montenegro’nun aile şirketiyle ilgili yolsuzluk iddiaları nedeniyle Meclis’te güvenoyu alamaması yol açmıştı. Seçmenlerin yeniden sandığa gitmek zorunda kaldığı ülkede, düşük asgari ücret, konut krizi ve sağlık hizmetlerindeki yetersizlikler başlıca gündem olmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa’nın önümüzdeki günlerde hükümeti kurma görevini yeniden AD lideri Montenegro’ya vermesi bekleniyor. (TY)