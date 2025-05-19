ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 19 Mayıs 2025 13:50
 ~ Son Güncelleme: 19 Mayıs 2025 17:36
2 dk Okuma

Portekiz seçimleri: Aşırı sağ yükseldi, sol geriledi

Aşırı sağcı Chega'nın yüzde 22 oy oranıyla ikinci parti olması üzerine Sosyalist Parti lideri istifa etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Portekiz seçimleri: Aşırı sağ yükseldi, sol geriledi
Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Portekiz'de dün (18 Mayıs) yapılan erken genel seçimlerde, merkez sağ partilerden oluşan Demokratik İttifak (AD), resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 32,1 oyla birinci parti oldu.

AD, 230 sandalyeli Meclis’te tek başına iktidar olmak için gereken 116 sandalye sayısına ulaşamadı ve 86 milletvekili çıkardı. Başbakan Luis Montenegro, yeniden azınlık hükümeti kurmayı planladığını açıkladı.

Sosyalist Parti (PS) ise önemli bir oy kaybı yaşayarak yüzde 23,3 oranında kaldı ve 58 milletvekili çıkardı. 2022 seçimlerinde 120 sandalye kazanan PS'nin lideri Pedro Nuno Santos, seçim yenilgisinin ardından istifa etti.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, seçimlerin en dikkat çeken sonucu ise aşırı sağcı Chega’nın oy oranını yüzde 22,5’e çıkarması oldu. Chega, PS ile aynı sayıda milletvekili çıkararak Portekiz tarihinde ilk kez iktidara aday aşırı bir sağ parti konumuna geldi. Parti lideri Andre Ventura, "50 yıllık iki partili sistemi yıktık," diyerek tarihi bir başarı kazandıklarını ilân etti.

“Ağır bir yenilgi”

Diğer partilerden Liberal İnisiyatif (LI) 9, Özgür (L) 6, CDU 3, Azorlar AD 3, PAN 1, JPP 1 ve Sol Blok (BE) 1 sandalye elde etti. Sol görüşlü BE’nin lideri Mariana Mortagua da sonuçları “ağır bir yenilgi” olarak değerlendirdi.

Portekiz'de hükümetin düşmesine, Başbakan Montenegro’nun aile şirketiyle ilgili yolsuzluk iddiaları nedeniyle Meclis’te güvenoyu alamaması yol açmıştı. Seçmenlerin yeniden sandığa gitmek zorunda kaldığı ülkede, düşük asgari ücret, konut krizi ve sağlık hizmetlerindeki yetersizlikler başlıca gündem olmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa’nın önümüzdeki günlerde hükümeti kurma görevini yeniden AD lideri Montenegro’ya vermesi bekleniyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
portekiz Genel seçimler aşırı sağ Chega
ilgili haberler
Portekiz yarın erken genel seçim için sandığa gidecek
17 Mayıs 2025
/haber/portekiz-yarin-erken-genel-secim-icin-sandiga-gidecek-307538
Portekiz’de sandıktan aşırı sağ çıktı
11 Mart 2024
/haber/portekizde-sandiktan-asiri-sag-cikti-292926
KÖMÜRDEN ÇIKAN 4. AVRUPA ÜLKESİ
Portekiz son termik santralini de kapattı
23 Kasım 2021
/haber/portekiz-son-termik-santralini-de-kapatti-253744
Portekiz Parlamentosu Ermeni Soykırımını Resmen Tanıdı
27 Nisan 2019
/haber/portekiz-parlamentosu-ermeni-soykirimini-resmen-tanidi-207924
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Portekiz yarın erken genel seçim için sandığa gidecek
17 Mayıs 2025
/haber/portekiz-yarin-erken-genel-secim-icin-sandiga-gidecek-307538
Portekiz’de sandıktan aşırı sağ çıktı
11 Mart 2024
/haber/portekizde-sandiktan-asiri-sag-cikti-292926
KÖMÜRDEN ÇIKAN 4. AVRUPA ÜLKESİ
Portekiz son termik santralini de kapattı
23 Kasım 2021
/haber/portekiz-son-termik-santralini-de-kapatti-253744
Portekiz Parlamentosu Ermeni Soykırımını Resmen Tanıdı
27 Nisan 2019
/haber/portekiz-parlamentosu-ermeni-soykirimini-resmen-tanidi-207924
Sayfa Başına Git