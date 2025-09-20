ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 20 Eylül 2025 13:27
 ~ Son Güncelleme: 20 Eylül 2025 13:44
2 dk Okuma

Portekiz'den Filistin'i tanıma kararı

Portekiz, Pazar günü Filistin'i resmen devlet olarak tanıyacağını duyurdu. Fransa'nın ise Pazartesi günü, Cumhurbaşkanı Macron'un açıklaması ile aynı adımı atması bekleniyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Portekiz'den Filistin'i tanıma kararı
Fotoğraf: AA

Portekiz, Filistin'in devlet olarak resmen tanındığına dair açıklamanın 21 Eylül Pazar günü (yarın) yapılacağını duyurdu. İlgili açıklama Portekiz Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bir danışmanı da, Lizbon'dan gelen açıklama öncesinde, Portekiz'in Filistin'i devlet olarak tanıyacağı bilgisini kamuoyu ile paylaşmıştı.

Danışman, ülkesi Fransa ve Portekiz dışında Filistin'i devlet olarak tanıyacak ülkeler arasında Andorra, Avustralya, Belçika, İngiltere, Kanada, Lüksemburg, Malta ve San Marino'yu saymıştı.

Macron Filistin'i Pazartesi günü tanıyacak

Fransa ile Suudi Arabistan ise 23 Eylül Salı günü başlayacak olan 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) öncesinde, New York'taki BM binasında bir zirve gerçekleştirerek burada Filistin'i devlet olarak tanıma kararlarını açıklayacak.

Planlamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ABD saati ile 15.00'da (TSİ 22.00) yapacağı tarihi konuşmada ülkesinin Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını dünya kamuoyuna duyuracak. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da Macron'un konuşmasına videolu bağlantı ile katılacağı bildirildi.

İsrail ise Filistin'i devlet olarak tanıma girişimlerine sert bir şekilde karşı çıkarak, bunun, 7 Ekim 2023'te İsrail topraklarına gerçekleştirilen saldırıdan dolayı Hamas'ı "ödüllendirmek" anlamına geleceğini öne sürüyor.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ise Kasım 2012’de Filistin’in BM’deki statüsünü “varlık”tan “üye olmayan devlet”e yükselterek egemen devlet olarak fiili tanımayı onaylamıştı.

(NÖ)

Filistin Gazze İsrail Fransa portekiz
