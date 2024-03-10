Portekiz'de erken genel seçim için oy kullanma işlemi başladı

Portekiz'de yaklaşık 10,8 milyon seçmenin kayıtlı olduğu erken genel seçim için oy kullanma işlemi yerel saatle 08.00'da (TSİ 11.00) başladı.

Portekizliler, 25 Nisan 1974'te diktatörlük dönemine son veren Karanfil Devrimi'nin 50. yıl dönümünde, 18. kez sandık başına gidiyor.

Meclisteki 230 milletvekilini seçmek için 19 siyasi parti seçimlere katılırken, en fazla milletvekili Lizbon (48) ve Porto (40) kentlerinden çıkacak.

Anketler, ana muhalefetteki sağ görüşlü Sosyal Demokrat Partinin (PSD), Hıristiyan Demokratlar (CSD) ile kurduğu Demokratik İttifakın (AD) az farkla da olsa seçimleri kazanacağını gösteriyor.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, sandıktan çıkacak sonuçta ne AD ne de PS'nin 116 olan Meclis çoğunluğunu elde edeceği ve azınlık ya da koalisyon hükümetinin zorunlu olacağı görüşü ağırlık basıyor.

Talepler

Seçimlerde merak edilen bir diğer sonuç ise ülke siyasetinde sadece beş yıllık bir geçmişi bulunan aşırı sağcı Chega partisinin alacağı oy oranı.

Son beş yılda üçüncü kez sandığa giden Portekizliler, yeni kurulacak hükümetten siyasetteki yolsuzluğun yanı sıra konut sorunu, sağlık sektöründeki aksamalar, düşük maaşlar, eğitim ve göç konularında adım atmasını bekliyor.

Oy kullanma işlemi yerel saatle 19.00'da (TSİ 22.00) sona erecek.

Son dokuz yıldır iktidarda olan Başbakan Antonio Costa, yakın çevresindeki yolsuzluk iddialarından dolayı Kasım 2023'te istifa etmiş ve ardından erken seçim kararı alınmıştı. En son 30 Ocak 2022'de yapılan seçime katılım, 2019'daki seçimlere oranla artışa rağmen yüzde 52 düzeyinde kalmıştı. (TY)