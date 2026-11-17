YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin fon krizine ilişkin ikinci dosyasında gündeme getirdiği Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN), Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin birikimlerini değerlendiren bir mesleki emeklilik kuruluşu.

Özlale, POLSAN'ın fon soruşturmasının merkezindeki aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve menkul kıymetlerdeki toplam yatırımlarının 2025 sonunda 15 milyar 270 milyon liraya ulaştığını, aracı kurumlardaki tutarın ise bir yılda yaklaşık sekiz kat arttığını açıkladı.

Peki, polislerin birikimlerini yöneten POLSAN nedir, kimler yönetiyor, ne kadar varlığı bulunuyor ve hangi alanlara yatırım yapıyor?

Fon krizinde ikinci dosya: Özlale'den POLSAN iddiaları

POLSAN nedir?

Polis Bakım ve Yardım Sandığı'nın temelleri, 15 Şubat 1914'te çıkarılan Polis ile Polis İdare Memurları Tasarruf Sandığı Nizamnamesi ile atıldı.

1951 yılında, 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'nun 90. maddesine dayanılarak çıkarılan tüzükle önceki sandığın bütün varlık ve yükümlülükleri POLSAN'a devredildi.

1998'de yapılan düzenlemeyle şirket kurma ve şirketlere ortak olma hakkı tanınan sandığın faaliyetleri, 17 Ocak 2026'da yayımlanan yeni yönetmelikle düzenleniyor.

POLSAN, üyelerinden topladığı aidatları değerlendirerek emeklilik, ölüm ve maluliyet yardımları ile çeşitli finansman hizmetleri sunuyor.

2018'de yapılan yasal düzenlemeyle bu tarihten sonra göreve başlayan Emniyet Genel Müdürlüğü personeli için sandık üyeliği zorunlu hale getirildi. Daha önce göreve başlayan personel ise isteğe bağlı üye olabiliyor.

POLSAN'ın internet sitesine göre üyelik aidatı, emeklilik keseneğine esas aylık tutarın veya prime esas kazancın yüzde 9'u olarak hesaplanıyor.

POLSAN’ın özkaynak büyüklüğü; 2025 yılında 31,2 Milyar TL’den %18’lik artışla 2026 yılı ikinci çeyrek döneminde 36,6 Milyar TL’ye, Varlık büyüklüğü; 2025 yılında 31,2 Milyar TL’den %18’lİk artışla 2026 yılı ikinci çeyrek döneminde 36,8 Milyar TL’ye yükselmiş.

157 bin üyesi, 36,8 milyar liralık varlığı bulunuyor

POLSAN'ın 2026 yılının ilk altı ayına ilişkin faaliyet raporuna göre toplam üye sayısı 157 bin 113.

Üyelerin 131 bin 691'i erkek, 25 bin 422'si kadın. Sandıkta 129 bin 986 daimi, 27 bin 127 ihtiyari üye bulunuyor.

Aynı rapora göre POLSAN'ın toplam varlıkları 2025 sonunda 31 milyar 265 milyon lirayken Haziran 2026 sonunda 36 milyar 833 milyon liraya yükseldi.

Sandığın özkaynakları ise aynı dönemde 31 milyar 226 milyon liradan 36 milyar 699 milyon liraya çıktı.

POLSAN'ı kimler yönetiyor?

POLSAN'ın kendi internet sitesinde yer alan bilgilere göre dokuz kişilik yönetim kurulunun başkanlığını Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, başkan vekilliğini ise Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan yürütüyor.

Kurumun internet sitesinde yönetim kurulu üyeleri ve görevleri şöyle sıralanıyor:

Ali Fidan: Yönetim Kurulu Başkanı, Vali ve Emniyet Genel Müdürü.

Mustafa Çalışkan: Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı.

Seylan Demir: Yönetim Kurulu Üyesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanı.

Maksut Yüksek: Yönetim Kurulu Üyesi, Ankara Emniyet Müdürü.

Ali Haluk Karakuş: Yönetim Kurulu Üyesi, İstihbarat Başkanı.

Ali Süllü: Yönetim Kurulu Üyesi, Denizli İl Emniyet Müdürü.

Esat Feryadi Doköz: Yönetim Kurulu Üyesi, Erzincan İl Emniyet Müdürü.

İsmail Okumuş: Yönetim Kurulu Üyesi, Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde veri hazırlama ve kontrol işletmeni.

Erkan Bil: Yönetim Kurulu Üyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğretim üyesi.

Sandığın üç kişilik denetim kurulunun başkanlığını ise Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Üyesi Osman Öztürk yürütüyor.

Denetim Kurulu Başkan Vekili Mülkiye Başmüfettişi İbrahim Sevimli, diğer üye ise Mülkiye Başmüfettişi Ramazan Pektaş.

Sigortacılıktan savunma sanayisine yatırımları var

POLSAN, üyelerinden topladığı aidatları çeşitli şirketler ve yatırımlar üzerinden değerlendiriyor.

Sandığın internet sitesinde yer alan şirketler arasında Ankara Sigorta, Elmacık Su, POLSAN Turizm, Highway Komplex, BİYOTEKSAN, TURKONAY, POLSAN Gayrimenkul, POLSAN Teknokent, POLSAN Portföy ile POLSAN Bilgi Teknolojileri ve Savunma bulunuyor.

POLSAN'ın 2026 yılı ilk altı aylık faaliyet raporuna göre sandığa bağlı şirketlerin karşılaştırmalı toplam aktif büyüklüğü 35,5 milyar liraya ulaştı.

Bu şirketler arasında en büyük aktif büyüklüğe sahip olan Ankara Sigorta'nın varlıkları Haziran 2026 itibarıyla yaklaşık 29,8 milyar lira olarak kaydedildi.

Sandık ayrıca gayrimenkul ve savunma sanayisi alanlarında yeni yatırımlar planlıyor. Kurumun internet sitesinde Ankara, Bursa ve İstanbul'daki konut ve ticari alan projelerinin yanı sıra İstanbul Tuzla'da teknoloji geliştirme bölgesi projesi de yer alıyor.

POLSAN'ın stratejik yatırımları arasında fişek üretim fabrikası projesi de bulunuyor. Kurum, henüz yapımına başlanmayan fabrikanın faaliyete geçmesinin ardından yıllık yaklaşık 36 milyon avro gelir elde edilmesini öngörüyor.

(NÖ)