Polonya’nın güneybatısındaki Fałkowice köyünde, Opole bölgesinde yer alan bir tavuk çiftliğinde çıkan yangında 100 binden fazla tavuk hayatını kaybetti.

Polonya’nın kamu yayıncısı TVP World’ün haberine göre, yangın perşembe akşamı saat 18.00 civarında başladı ve hayvanların bulunduğu bina tamamen alevler içinde kaldı.

Polisin açıklamasına göre çiftlikte yaklaşık 130 bin tavuk tutuluyordu; ancak itfaiye yetkililerinin verdiği bilgilere göre bu sayı 150 bin.

Bir itfaiye kaynağı ise yangında ölen hayvan sayısının 400 bine kadar çıkabileceğini belirtti.

Namysłów Polisi Yardımcı Komiseri Łukasz Wróblewski, “Tüm kümes hayvanlarının kaybedilmiş olması mümkün,” dedi.

Üç ilçeden 45 itfaiye ekibinin ve kolluk kuvvetinin müdahale ettiği yangın, bu sabah saatlerinde tamamen söndürüldü.

İhlal edilen hayvan hakları Tavuk yetiştiriciliği, Polonya tarım sektöründe önemli bir yer tutuyor. Avrupa Birliği’nin (AB) yakın zamanda yayımladığı verilere göre, Polonya, AB’nin ikinci en büyük yumurta ihracatçısı konumunda. Yoğun tavuk ve yumurta yetiştiriciliği, hayvan hakları açısından ise son derece sorunlu. Tavuklar, özellikle kafesli ve endüstriyel sistemlerde doğal davranışlarını sergileyemiyor, dar alanlarda tutuluyor ve sosyal etkileşim ihtiyaçları karşılanamıyor. Bu kapatılma stres, yaralanma, hastalık ve erken ölümlere neden oluyor. Genetik olarak hızla büyümeleri için seçilen hayvanlar, doğal gelişimlerini tamamlayamıyor ve çoğu zaman kısa yaşam süreleriyle karşılaşıyor. Jonathan Safran Foer “Hayvan Yemek” (Eating Animals) kitabında, endüstriyel hayvancılığın etik boyutlarını detaylı biçimde ele alırken okuru hayvanların yaşam koşulları ile üretim süreçlerini sorgulamaya davet ediyor. Foer, kitabında hem kişisel deneyimlerini hem de araştırmalarını aktararak, yoğun üretim sistemlerinde hayvanların maruz kaldığı kötü muameleyi görünür kılıyor. Kaynaklar: Animal Liberation (Peter Singer), Hayvan Yemek (Jonathan Safran Foer).

(TY)