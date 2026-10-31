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YT: Yayın Tarihi: 31.10.2026 12:46 31 Ekim 2026 12:46
 ~  SG: Son Güncelleme: 31.10.2026 12:58 31 Ekim 2026 12:58
Okuma Okuma:  3 dakika

Polonya’da Anayasa Mahkemesi krizi büyüyor

Polonya’da Anayasa Mahkemesi çevresinde polis konuşlandırılması siyasi krizi büyüttü. Muhalefet gelişmeleri “darbe girişimi” olarak nitelendirirken hükümet, adımlarını hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etme çabası olarak savundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Polonya’da Anayasa Mahkemesi krizi büyüyor
Fotoğraf: Anadolu Ajansı
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Polonya’da hükümet ile muhalefet arasında uzun süredir devam eden yargı krizi, Anayasa Mahkemesi’nin yönetimine ilişkin anlaşmazlıkla yeni bir aşamaya girdi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Bogdan Święczkowski’nin görevden uzaklaştırıldığına ilişkin bir duyurunun 30 Ekim Cuma günü mahkemenin internet sitesinde yayımlanmasının ardından çevik kuvvet ekipleri Varşova’daki mahkeme binasının çevresinde ve yerleşkesinde konuşlandı.

Associated Press’in aktardığına göre mahkemenin internet sitesi duyurunun yayımlanmasından kısa süre sonra erişilemez hale geldi. Bu nedenle görevden uzaklaştırma kararının gerekçesi bağımsız olarak doğrulanamadı.

Polis, mahkeme önündeki protestolar sırasında bazı kişilerin yerleşkenin çitlerini aşmaya çalıştığını ve polislere cisimler fırlatıldığını açıkladı. Üç kişi gözaltına alındı.

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PiS “darbe girişimi” dedi

2015-2023 yılları arasında ülkeyi yöneten ve halen ana muhalefette bulunan Hukuk ve Adalet Partisi (PiS), gelişmelere tepki gösterdi.

Parti destekçilerini Anayasa Mahkemesi önünde protestoya çağırırken yaşananların “darbe girişimi” niteliğinde olabileceğini savundu. PiS lideri Jarosław Kaczyński de hükümeti anayasal düzene müdahale etmekle suçladı.

Anayasa Mahkemesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da Święczkowski ve Başkan Yardımcısı Bartłomiej Sochański’nin görevlerinin sürdüğü savunuldu.

Tusk: Hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etmek görevimiz

Başbakan Donald Tusk ise hükümetinin attığı adımları “hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etme” çabasının bir parçası olarak savundu.

Tusk, PiS iktidarı döneminde yargının siyasallaştırıldığını öne sürerek, sürecin “zor ve zaman zaman acı verici” olabileceğini ancak kararlı davranılması gerektiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Radosław Sikorski de polis müdahalesini savundu. Sikorski, yeni parlamento çoğunluğu tarafından seçilen yargıçların görevlerini yerine getiremediğini ve mahkemenin karar alamaz hale geldiğini belirtti.

Sikorski, müdahalenin “mahkemenin yeniden çalışmasını sağlamak” amacıyla yapıldığını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Senegal ziyaretini yarıda kesti

PiS’in desteklediği Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, gelişmeler üzerine Senegal’e yaptığı yolculuğu yarıda keserek Polonya’ya döndü.

Nawrocki, “Böyle bir anda cumhurbaşkanının Polonya’da olması gerekir” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı daha sonra Anayasa Mahkemesi’ndeki gelişmeleri “anayasal düzenin ihlali” ve “anayasal bir devlet organının zorla ele geçirilmesi” olarak nitelendirdi ve siyasi partilerle acil görüşme çağrısı yaptı.

Krizin geçmişi

Anayasa Mahkemesi, Polonya’da 2015’ten bu yana süren yargı tartışmalarının merkezindeki kurumlardan biri.

PiS hükümeti döneminde yapılan yargı düzenlemeleri, Avrupa Birliği kurumları tarafından yargı bağımsızlığını zayıflattığı gerekçesiyle eleştirildi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile Avrupa Birliği Adalet Divanı da PiS döneminde Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bazı yargıç atamalarında hukuka aykırılıklar bulunduğuna hükmetti.

2023’te iktidara gelen Donald Tusk hükümeti ise yargı kurumlarını yeniden yapılandırmayı ve PiS döneminde yapılan değişiklikleri geri çevirmeyi hedeflediğini söylüyor.

Hükümetin bu yöndeki bazı girişimleri, PiS çizgisindeki önceki cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile mevcut Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki’nin vetolarıyla karşılaştı.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Polonya Anayasa Mahkemesi
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