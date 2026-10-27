Polonya'daki sabotajın ardından 30 ilde operasyon

Polonya'daki bir Starlink istasyonuna yönelik sabotajda ikisi Almanya biri Polonya'da yaşayan üç Türkiyeli'nin gözaltına alınması ve kamuoyunda "Daltonlar" olarak tanınan suç örgütü ile ilgili olduğunun öne sürülmesinin ardından 30 ilde operasyon yapıldı. İstanbul merkezli 30 ilde yeni nesil suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 85 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü desteği ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "kent başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren" örgütün yöneticiliğini hakkında kırmızı bülten kararı bulunan bir zanlının yaptığı suç örgütünün sosyal medya platformları üzerinden eleman temin ettiği belirlendi.

Bu yöntemle bulunan şüphelilerin WhatsApp gruplarına dahil edilerek suç eylemleri gerçekleştirmek üzere yönlendirildiklerini ortaya çıkaran ekipler, bu gruplarda eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen zanlıların kimlik ve adreslerini tespit etti.

Ekipler, İstanbul, Şırnak, Kayseri, Ankara, Aydın, Bursa, Gaziantep, İzmir, Hatay, Kocaeli, Mersin, Eskişehir, Kilis, Manisa, Mardin, Şanlıurfa, Adana, Antalya, Balıkesir, Batman, Bingöl, Kahramanmaraş, Kırşehir, Muğla, Muş, Ordu, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 35'i adli süreçteki çocuk olmak üzere 85 şüpheliyi yakaladı.

Polonya'da sabotaj

Polonya’nın başkenti Varşova yakınlarındaki Wola Krobowska’da bulunan Starlink yer istasyonunda, 23 Eylül 2026 akşamı yangın çıktı. İstasyonun elektrik sistemi ve yedek jeneratörü zarar gördü. Başbakan Yardımcısı Krzysztof Gawkowski, olayın Ukrayna ordusu dahil çeşitli kurumların internet bağlantısını kesmeyi amaçlayan bir sabotaj olduğunu söyledi. İstasyonun ertesi gün normal çalışmasına döndüğü açıklanırken, yangının Ukrayna’daki iletişimde kesintiye yol açıp açmadığı kamuoyuna açıklanmadı.

Soruşturma kapsamında, istasyonu kundakladıklarından şüphelenilen iki Türkiye vatandaşı Almanya’da bir kişi ise Polonya'da yakalandı. Polonya makamları, saldırının Rus istihbaratının yönlendirmesiyle gerçekleştirildiğini öne sürdü. İstihbarattan sorumlu Bakan Tomasz Siemoniak, olayı Rusya’nın Avrupa ülkelerine karşı yürüttüğünü belirttiği “hibrit savaşın” parçası olarak nitelendirdi. Rusya ise Avrupa’daki sabotaj olaylarına karıştığı yönündeki suçlamaları daha önce defalarca reddetmişti.

(Mİ)