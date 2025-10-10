Polonya'daki 'ilk Hristiyan' mezarları bulundu

Arkeologlar, mezarlığın yakınında Ortaçağ dönemine ait müstahkem bir yerleşim alanının da bulunduğunu belirtiyor.

Kazılarda bulunan mezarların, Polonya’da halkın pagan inancından Hristiyanlığa geçiş sürecine denk geldiği düşünülüyor.

Varşova’daki Kardinal Stefan Wyszyński Üniversitesi’nden araştırmacı Justyna Marchewka-Długońska, Live Science’a yaptığı açıklamada, “Bu insanları bu topraklardaki ‘ilk Hristiyanlar’ olarak görüyoruz,” dedi.

Bilim insanları bir Anadolu geleneğinin peşinde: Karınca yoğurdu

Pagan geleneklerinin devamı görüldü

Araştırmacılar, dönemin halkının Hristiyanlığı benimsemeye başlamasına rağmen, pagan geleneklerinden bazılarını sürdürdüğünü de tespit etti.

Mezarların birçoğunda ok uçları, savaş baltaları, bıçaklar, yüzükler ve karnelyan taşından boncuklar bulundu. Bu tür mezar eşyaları, genellikle pagan inancında yaygın bir uygulamaydı.

Bazı basın organları, mezarların Polonya’nın ilk hükümdarlarından Mieszko I’in (960–992) askerlerine ait toplu bir gömü olduğunu iddia etse de, araştırmacılar bu bilgiyi yalanladı.

Kazı ekibi, mezarların tekil definlerden oluştuğunu ve toplu gömüye dair bir kanıt bulunmadığını belirtti.

Marchewka-Długońska, “Tüm definler Mieszko I dönemine tarihleniyor ancak bu kişilerin onunla doğrudan bir bağı olup olmadığını henüz bilmiyoruz,” dedi.

Dünyanın en kurak çölü Atacama'da çiçekler açtı

Antropolojik inceleme yapılacak

Şu anda iskeletler antropolojik analiz için laboratuvarda incelenmeyi bekliyor.

İlk gözlemlere göre, bazı bireylerin yaşamlarında travma geçirdikleri düşünülüyor. Araştırmacılar, bir iskelette iyileşmiş kaburga kırıklarına rastlandığını bildirdi.

Kazılar, bölgede yapılacak doğalgaz boru hattı inşaatı öncesinde gerçekleştiriliyor ve çalışmaların halen sürdüğü belirtiliyor.

(NÖ)