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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 14 Şubat 2024 17:09
 ~ Son Güncelleme: 14 Şubat 2024 17:13
1 dk Okuma

Polonya'da devlet televizyonu LGBTİ+'lardan özür diledi

TVP Info kanalının sunucularından Wojciech Szelag, "Tüm bu insanlar bugün buradan 'Özür dilerim' sözlerini duymalıdır. Özür diliyorum" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Polonya'da devlet televizyonu LGBTİ+'lardan özür diledi
Görsel: euobserver.com

Polonya'da devlet televizyonu sunucularından Wojciech Szelag, LGBTİ+'lardan özür diledi. Sekiz yıllık Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) iktidarı süresince, partinin “sözcülüğünü yapmakla” suçlanan TVP Info kanalının sunucularından Szelag, LGBTİ+ hak savunucularını programa konuk aldı.

Bart Staszewski ve Maja Heban'ın katıldığı yayında konuşan sunucu, LGBTİ+ karşıtı duyguların yayılmasındaki 'utanç verici rolü' nedeniyle özür diledi.

Szelag, şöyle dedi:

"LGBTİ+ bireyler bir ideoloji değil, insanlardır: Belirli isimler, yüzler, birilerinin sevdikleri ve arkadaşları. Tüm bu insanlar bugün buradan 'Özür dilerim' sözlerini duymalıdır. Özür diliyorum."

Yayına katılan Staszewski ise, PiS hükümetinin TVP Info kanalını 'LGBTİ+'lara karşı nefret yayma aracı' olarak kullandığını söyledi.

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(EMK)

Polonya'da LGBTİ+ hakları Polonyalı aktivistler Wojciech Szelag
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