Polonya'da devlet televizyonu LGBTİ+'lardan özür diledi

Polonya'da devlet televizyonu sunucularından Wojciech Szelag, LGBTİ+'lardan özür diledi. Sekiz yıllık Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) iktidarı süresince, partinin “sözcülüğünü yapmakla” suçlanan TVP Info kanalının sunucularından Szelag, LGBTİ+ hak savunucularını programa konuk aldı.

Bart Staszewski ve Maja Heban'ın katıldığı yayında konuşan sunucu, LGBTİ+ karşıtı duyguların yayılmasındaki 'utanç verici rolü' nedeniyle özür diledi.

Szelag, şöyle dedi:

"LGBTİ+ bireyler bir ideoloji değil, insanlardır: Belirli isimler, yüzler, birilerinin sevdikleri ve arkadaşları. Tüm bu insanlar bugün buradan 'Özür dilerim' sözlerini duymalıdır. Özür diliyorum."

Yayına katılan Staszewski ise, PiS hükümetinin TVP Info kanalını 'LGBTİ+'lara karşı nefret yayma aracı' olarak kullandığını söyledi.

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(EMK)