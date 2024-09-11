Polonez işçilerinden yol kapatma eylemi

İstanbul Çatalca’daki Polonez Gıda Fabrikası’nda sendikal haklarını talep eden ve bu nedenle işten çıkarılan işçilerin direnişi 55 gündür sürüyor. Türk-İş’e bağlı Tekgıda-İş Sendikası üyesi Polonez işçileri, bugün sabah erken saatlerden itibaren fabrika önünde yol kapatma eylemi yaptı.
Fabrikaya girişlere izin vermeyen işçiler, “Yağmur çamur yağsa da, kış kıyamet kopsa da direneceğiz”, "Polonez işçisi kazanacak", “Biz çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakacağız”, “Hak verilmez alınır, zafer sokakta kazanılır” sloganları attı.
Direnişteki işçiler polisle yapılan müzakerelerde yol kapatma eylemlerinin kanunsuz olmadığını, demokratik hakları için mücadele ettiklerini ve işçilerin arka kapıdan içeriye alınabileceğini belirtti. Sendika yetkililerinden öğrenilen bilgiye göre, işçiler fabrikaya arka kapıdan giriş yaptı.
Sendikadan 'mücadeleyi büyütme' çağrısı
Polonez işçilerinin fabrika önündeki bekleyişi sürerken, Tekgıda-İş Sendikası da işçilerle dayanışmayı büyütmek için “tüm sınıf dostlarını” desteğe çağırdı.
Fabrika içerisinde çalışan işçiler de dışarı çıkarak direnen arkadaşlarına el salladı.
📢 Direnişteki Polonez işçilerinden 'mücadeleyi büyütme' çağrısı— bianet (@bianet_org) September 11, 2024
🗣️ @tekgida: "Bütün sınıf dostlarımızı Çatalca'daki Polonez fabrikasının önüne davet ediyoruz." pic.twitter.com/dKNAv9tMEO
“Hukuka uymayanlar bize ‘hukuka uyun’ diyemezler”
İşçiler, anayasal hakları olan sendika seçme özgürlüğüne saygı gösterilmesini ve fabrika yönetimiyle görüşme yapmak istediklerini belirtti.
Polis ise işçilerden yol kapatma eylemini sonlandırmalarını istedi. Tekgıda-İş Örgütlenme Uzmanı Yunus Durdu, “Hukuka uymayanlar bize ‘hukuka uyun’ diyemezler” diyerek polise tepki gösterdi.
"Hukuka uymayanlar bize 'hukuka uyun' diyemezler"— bianet (@bianet_org) September 11, 2024
Polonez işçilerini engellemeye çalışan polise, @tekgida'dan tepki pic.twitter.com/4BXvEZJqSr
İş kazası iddiası
Öte yandan eylem sırasında fabrikaya bir ambulans giriş yaptı. bianet'in ulaştığı sendika yetkilileri, fabrika içerisinde iş kazası yaşandığını ve bu nedenle ambulans geldiğini söyledi.
Ne olmuştu?
İstanbul Çatalca’da bulunan Polonez gıda fabrikasında Tek Gıda-İş Sendikası’nda örgütlenen toplam 146 işçiden 13’ü 19 Temmuz’da işten çıkarılmış, ardından 133 işçi sabah işe geldiklerinde kod 46 gerekçe gösterilerek işten çıkarıldıklarını öğrenmişti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise raporunda işçilerin sendikal baskı nedeniyle iş akdinin sonlandırıldığı ve toplu işten çıkarmanın Türkiye İş Kurumu'na bildirilmeden gerçekleştirildiği belirterek Polonez’e toplamı 2 milyon TL’yi aşan para ceza kesti. Ardından bakanlık tarafından işten çıkarılma gerekçesi kod 4 olarak değiştirilmişti.
(ET/AD)