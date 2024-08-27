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Yayın Tarihi: 27 Ağustos 2024 10:22
 ~ Son Güncelleme: 27 Ağustos 2024 10:49
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Polonez işçileri, Haluk Levent konserinde sahneye çıktı

İşçilerle birlikte şarkı söyleyen Haluk Levent, "İşverenle görüşüyoruz. Umarım yardımımla güzel sonuçlanır. Herkes işine döner" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Haluk Levent, sahnede şarkı söylüyor. Arkasında Polonez işçisi kadınlar var.

İstanbul Çatalca Belediyesi tarafından düzenlenen Erguvan Festivali’nde dün (26 Ağustos) sahne alan Haluk Levent, sendikaya üye oldukları için işten çıkartılan Polonez işçileriyle sahneye çıktı.

"Bize haklarımızı çok gördüler, asla pes etmeyeceğiz"
POLENEZ İŞÇİLERİ ANLATIYOR
"Bize haklarımızı çok gördüler, asla pes etmeyeceğiz"
15 Ağustos 2024

Levent, "Geçen hafta Çatalca'ya geldim. Polonez işçilerinin grevi vardı. İşverenle görüşüyoruz. Umarım yardımımla güzel sonuçlanır. Herkes işine döner. Her zaman bir uzlaşmacı olmaya çalışıyorum. Onlar da benim konserimi ziyaret etmişler. Aslında çoğu zorda. Burada oynamamızın nedeni daha çoşkuyu atmak. Çok teşekkür ediyorum. Yakından ilgileneceğim. Elimden ne geliyorsa yapmaya çalışacağım" diyerek işçileri alkışlattı.

Ne olmuştu?

İstanbul’un Çatalca ilçesinde bulunan Polonez Fabrikası’nda ağır çalışma koşullarına ve düşük ücretlere karşı TÜRK-İŞ’e bağlı Tek Gıda-İş Sendikası’nda örgütlenen 146 işçi, 17 Temmuz’da işten çıkarıldı.

İşçiler, 40 gündür Polonez Fabrikası önünde işe iade ve sendikal hakları talebiyle direnişe devam ediyor.

(AD)

Polonez işçileri Polonez fabrikası tek gıda-iş
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