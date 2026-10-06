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KÜLTÜR SANAT
YT: Yayın Tarihi: 06.10.2026 17:19 6 Ekim 2026 17:19
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.10.2026 17:38 6 Ekim 2026 17:38
Okuma Okuma:  2 dakika

Politik mücadeleyi anlatan "Bozkır" tiyatroseverlerle buluşuyor

Toplumsal baskı, iktidar arzusu ve bireyin içsel dönüşümünü sahneye taşıyan Bozkır, tek kişilik yapısıyla öne çıkarak, Doğukan Polat’ın derinlikli anlatımıyla izleyiciyi çarpıcı bir yüzleşmeye davet ediyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Politik mücadeleyi anlatan "Bozkır" tiyatroseverlerle buluşuyor
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Geçtiğimiz sezonun en iddialı ve ses getiren yapımlarından biri olan “Bozkır", seyircinin yoğun ilgisiyle yeni sezona yarın "merhaba" diyor.

Bir Standarts Yapım prodüksiyonu olan oyun, sezonun ilk İstanbul gösterimini Baba Sahne’de yarın izleyici ile buluşuyor.

Yazarlığını ve yönetmenliğini Sertaç Sayın’ın üstlendiği tek kişilik yapımda, başarılı oyuncu Doğukan Polat sergilediği performansla izleyicileri büyüledi. Oyunculuğunun yanı sıra sahnede bağlama çalarağ sergilediği performansla da dikkat çeken Polat; beden dili, ses kullanımı ve yüksek enerjisiyle seyircileri derin bir yüzleşmeye davet ediyor.

Toplumsal baskı, iktidar arzusu ve bireysel dönüşüm temalarını odağına alan "Bozkır", ailesinin yıllardır sürdürdüğü gücü kaybeden Payidar Muhtar’ın hikâyesini anlatıyor. Kaybettiği iktidarı geri kazanmak adına Cumhurbaşkanı aday adayı olmaya karar veren Payidar, bu süreçte sadece politik bir yarışın içine girmekle kalmayıp kendi kimliğini de derinden sorgulamaya başlıyor. Güç, aidiyet ve benlik kavramları etrafında şekillenen bu yolculuk; masumiyet, aşk ve kırılganlık gibi insana dair temel duyguları katman katman sahneye taşıyor.

Yönetmen yardımcılığını Fatih Sevdi ve Tanıl Yöntem’in yaptığı oyunun arkasında güçlü bir mutfak ekibi yer alıyor. Eren Uğurhan’ın ışık tasarımı, Rabia Kip Telek’in afiş ile dekor tasarımı ve Serkan Kavurt’un dekor uygulamasıyla şekillenen sahneye; R. Dilara Akalın’ın kostümleri ve Seda Özgiş’in hareket tasarımı eşlik ediyor.

Yapımcılığını Mehmet Küçükgünaydın’ın, yapım amirliğini Salih Ronayi Gültekin’in ve koordinatörlüğünü Ece Şahin ile R. Dilara Akalın’ın üstlendiği projede müzik danışmanlığını Cem Erdost, repetitörlüğü Ozan Demir yürütüyor. Reji asistanlığında Seçil Aras ve Özlem Göksu Dura yer alırken; afiş fotoğrafları Mürsel Çoban, video çekim ve kurgu ise Berkan Karadede ile Renas Gültekin imzası taşıyor.

Oyun Programı

"Bozkır", önümüzdeki günlerde İstanbul, Bursa ve Sakarya’da tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek:

Ekim Programı:

  • 7 Ekim Çarşamba (20.30): Kadıköy Baba Sahne

  • 11 Ekim Pazar (20.30): Kartal İBB Bülent Ecevit Kültür Merkezi

  • 18 Ekim Pazar (20.30): Sahne Beşiktaş

Kasım Programı:

  • 3 Kasım Salı (20.30): İstanbul Moda Sahnesi

  • 13 Kasım Cuma (20.30): Bursa Podyum Sanat Mahal

  • 17 Kasım Salı (20.30): Tuzla İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi

  • 20 Kasım Cuma (20.30): Sakarya Kale Sahne

Aralık Programı:

  • 30 Aralık Çarşamba (20.30): İstanbul Moda Sahnesi

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
tiyatro kültür
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