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Yayın Tarihi: 15 Ocak 2024 11:15
 ~ Son Güncelleme: 15 Ocak 2024 11:21
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Politeknik; mühendis, mimarlar ve plancıların asgari ücretini 33 bin 173 TL olarak belirledi

Politeknik, "Yüksek enflasyon, vergi dilimlerindeki durum, gıda krizi, barınma krizi, bölüşüm krizi birlikte düşünüldüğünde emeğimizin değersizleşmesine karşı atacağımız adımlar elbette yalnızca geçinebileceğimiz bir asgari ücret talebiyle sınırlı kalamaz" diye açıklama yaptı. "Emeğimiz değerli, yaşamlarımız da" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Politeknik; mühendis, mimarlar ve plancıların asgari ücretini 33 bin 173 TL olarak belirledi
Fotoğraf: Pixabay

Politeknik Mühendis Mimar Şehir Plancıları Dayanışma Derneği; mühendislerin, mimarların ve şehir plancılarının asgari ücretini 33 bin 173 TL olarak belirledi.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan dernek, asgari ücretin emek alanının diğer bileşenleri gibi mühendislerin, mimarların ve plancıların da gündeminde olduğunu belirtti.

Türkiye’de asgari ücretin ortalama ücret haline döndüğünü ifade eden Politeknik “Bu emeğin hiç olmadığı kadar ucuzlaması anlamına geliyor. Yetmeyen maaşlarımız, ondan bundan kısa kısa yoksunlaşan yaşamlarımız bu durumun gerçek göstergeleri” dedi.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi’nin (DİSK-AR) asgari ücret araştırmaları ile Politeknik’in akademik çalışmalarının sonuçlarının bu gerçekleri verilerle ortaya koyduğunu kaydetti. Ardından şunları söyledi:

Yüksek enflasyon, vergi dilimlerindeki durum, gıda krizi, barınma krizi, bölüşüm krizi birlikte düşünüldüğünde emeğimizin değersizleşmesine karşı atacağımız adımlar elbette yalnızca geçinebileceğimiz bir asgari ücret talebiyle sınırlı kalamaz. Yaşayabileceğimiz, üretebileceğimiz bir asgari ücret talebi, emeğimizin ve yaşamlarımızın değerini ortaya koyacağımız dayanışma ve mücadelemiz için önemli bir adım diyebiliriz.

Mühendislerin, mimarların, plancıların işe ilk giriş ücreti/çalışma hayatının en alt sınır ücreti şeklinde tanımladığımız asgari ücretini belirlemek ve hayata geçmesi için çalışma yapmak da böyle bir adım.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) geçtiğimiz yıl temmuz ayında, mühendislerin, mimarların asgari ücretini açıklamayacağını duyurmuştu. Haklarımız için, emeğimizin ucuzlamaması için, emek mücadelesinin büyümesi için buna duyulan ihtiyaç ise yerli yerinde duruyor. Bu sebeple, mühendislerin, mimarların, plancıların dayanışma ve mücadele örgütü Politeknik, bu sorumluluğu aldı.

Bir süredir bunun için çalışıyorduk. DİSK’in asgari ücret ile ilgili yaptığı çalışmalar ve mücadelesi kılavuzumuz oldu. Mühendislerin, mimarların plancıların 2024 yılı asgari ücretini belirlemek üzere DİSK-AR’daki, Birleşik Metal İş Sınıf Araştırmaları Merkezi’ndeki (BİSAM) uzmanlar ile görüştük. Saha deneyimlerimizi, meslek profilinin ihtiyaçları ve sorumluluklarını birlikte düşünerek bir metodoloji geliştirdik. Metodolojimizle bir ücret belirledik.

Mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının 2024 yılı ilk yarı asgari ücreti net 33 bin 173 TL’dir. Belirlediğimiz asgari ücreti haziran ayında güncelleyeceğiz.

Tüm meslektaşlarımıza, çalışma hayatına yeni adım atacak, iş görüşmesi yapacak, 2024 yılı zammını konuşacak mühendislere, mimarlara, plancılara duyuruyoruz, emeğimiz değerli, yaşamlarımız da.

(HA)

politeknik asgari ücret
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