Polisten Boğaziçili öğrenciye: Siz teröristsiniz

Boğaziçi Üniversitesi’nde 20 Mayıs 2022'de düzenlenen 9. Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınan bir gazeteci, bir akademisyen ve 68 öğrencinin yargılandığı davaya devam edildi.

Davada, “Kanuna aykırı yürüyüşe katılarak ihtara rağmen dağılmamakla” suçlanan öğrencilerden ikisi ayrıca "görevi yaptırmamak için direnme" suçlaması ile yargılanıyor.

Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi 58. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma, salon büyük olduğu için 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Üçüncü duruşmada ilk olarak Mahkeme Başkanı Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne iletilen “görüntünün istendiği” talebine yanıt verilmediğini belirtti.

Detaylar *Yargılanlardan iki kişi yurtdışında, beş sanık ise şimdiye kadar davalara gelmedi ve savunmaları alınmadı. *Davayı Almanya ve ABD konsolosluklarından temsilciler de takip etti.

Duruşmaya Boğaziçili öğrencilerin avukatları ve sanıklardan Y.B. katıldı.

Sanık Y.B. savunmasına başlamadan önce Avukat Duygu Çildoğan salonda sivil polislerin olduğunu ve dışarı çıkarılması gerektiğini söyledi. Salondaki sivil polisler dışarı çıktı.

“Polisin kimliği tespit edilsin”

Sanık Y.B., savunmasında şunları söyledi:

“O gün okulda Taşoda Festivali vardı. Ben de oradan geçiyordum. Bir anda polis bizi etrafımızı sardı ve ‘hasta olanlar çıksın’ dedi. Arkadaşım çıkmak istedi. Sonra anladık ki bizi bırakmayacaklarmış aksine gözaltına alacaklarmış. Sonra bizi gözaltı aracında saatlerce kapalı, karanlık bir şekilde beklettiler. Kelepçelerimiz çözülmedi.”

“Gözaltı aracında bir polis benle tartıştı. ‘Ben sizin anneniz babanız olsam size para yollamazdım’ gibi cümleler dedi. ‘Siz ne öğrencisisiniz siz teröristsiniz’ dedi. Beni dövmekle tehdit etti. Doktor kontrolüne götürüldüğümüzde de içeride polis vardı. Bu polisin kimliğinin tespit edilmesini istiyorum.”

Y.B, “Polis uyarı yapmadı ve insanların dağılması için alan açmadı” dedi.

Mahkeme başkanı şimdiye kadar davaya gelmeyen üç öğrenciye SMS atacağını belirtti. Yurtdışında olan iki sanık hakkında da yakalama kararı çıkartılacağını söyledi.

Bir sonraki duruşma 5 Nisan saat 11.00’a bırakıldı.

ADLİYEDEN BAKINCA / EŞİTLİK MÜCADELESİ Protesto değil Onur Yürüyüşü

MAHKEME KARARI Boğaziçi Onur Yürüyüşü'ndeki kamera kayıtları istenecek

Ne olmuştu? Kayyım rektör tarafından kapatılan Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Araştırmaları Kulübü’nün (BÜLGBTİA+) Onur Haftası etkinliklerinin son gününde kampüsün sekiz yıllık geleneğinin sürmesi için Onur Yürüyüşü planlandı. 20 Mayıs 2022’de düzenlenmesi planlanan 9. Boğaziçi Onur Yürüyüşü’nden bir gün önce kampüsün Etiler Kapısına, Taşoda Müzik Festivali gerekçe gösterilerek X-Ray cihazı yerleştirildi. 20 Mayıs sabah saatlerinden itibaren ise kampüsün etrafı polis ve gözaltı araçları ile çevrildi. Ana kapı dışında Güney Kampüs’ün girişleri kapatıldı. 17.00’de başlaması planlanan yürüyüş için öğrenciler, Güney Meydan’dan kapatılan kulüp odasından doğru yöneldiklerinde uyarıda bile bulunmadan çevik kuvvetin saldırısı başladı. Ablukaya alınan öğrenciler, alandan çıkış yapmaları için açılması gereken koridorla gözaltı araçlarına sokuldu. Abluka dışında kalabilen öğrencilerin “Dağılıyoruz” itirazına rağmen polis saldırısı kampüste bir süre devam etti. O gün kampüste olan öğrencilerden birinin aktardıkları, ÜniKuir'in "Kampüslerde Onur Yürüyüşleri 2022" raporuna yansımıştı.

(EMK)