ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 29 Şubat 2024 08:58
 ~ Son Güncelleme: 29 Şubat 2024 08:59
1 dk Okuma

Polislere “yüz tanıma sistemi” içeren yaka kamerası

Bakan Yerlikaya, tüm polislere 2025 yılı itibarıyla yaka kamerası takılacağını açıkladı: “ASELSAN bu kameralara yüz tanıma sistemi getirdi. Evraklarına bakarken, merkezden kamerayı izleyenler hemen aranan kişiyse müdahale edecek.”

BİA Haber Merkezi
ENRead in English

BİA Haber Merkezi
ENRead in English
Görseli Büyüt
Polislere “yüz tanıma sistemi” içeren yaka kamerası

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün akşam CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında sorularını yanıtladı.

Yerlikaya, tüm polislere 2025 yılı itibarıyla yaka kamerası takılacağını duyurdu.

Kameralarda yüz tanıma sisteminin de olacağını belirten Bakan Yerlikaya, şu açıklamayı yaptı:

“2025'te tüm polislere yaka kamerası takılacak. Polisle vatandaşın arasındaki konuşmaların tamamında benim polisimin, benim jandarmamın tutum ve davranışları kayıt edilecek.

Aynı şey vatandaş için de geçerli. 'Sen benim kim olduğumu biliyor musun' sözü kaydedilecek. Herkes bilecek ki Türk polisi kayıtlıdır.

ASELSAN yapacak bunu. Daha yeni görüşme yaptım. ASELSAN bu kameralara yüz tanıma sistemi getirdi. Evraklarına bakarken, merkezden kamerayı izleyenler hemen aranan kişiyse müdahale edecek.

Yaka kamerasıyla birlikte, polise karşı yapılan şikayet, iddia ve performanslar hızla değerlendirilebilecek.

Polis memurlarının yaka kameralarından gelen görüntüler, komuta merkezinden anbean takip edilebilecek. Sistemin amacı, daha şeffaf bir şekilde halkla ilişkiler sağlamak ve meydana gelen konulara merkezden anında müdahale etmek.”

(AS)

Ali Yerlikaya yüz tanıma sistemi
Sayfa Başına Git