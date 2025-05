Polîsan mudaxeleyî kesên ku xwestin ji Şîşliyê ve ber bi Taksîmê bimeşin kir

Komîteya Amadekar a Taksîmê ya 1ê Gulanê tevî qedexe û dorpêçên li Stenbolê banga "Taksîm a gel e" kir û ji saetên serê sibê ve li Şîşlî û Mecidiyeköyê kom bûn.

Ji saet 10:30an pê ve, gelek koman bi diruşman li kolan û kuçeyan dest bi meşê kirin. Piştî vê yekê, midaxeleya polîsan dest pê kir. Şaxa Stenbolê ya Komeleya Hiqûqnasên Hemdem (ÇHD) ragihand ku hejmara desteserkirinan heta saet 12.05an 9 jê parêzer gihîştiye 300î.

Em bûyerên li ser xeta Şîşlî-Taksîmê di weşana zindî ya bloga xwe de radigihînin.

Walîtiya Stenbolê aşkere kir ku wan 384 kes desteser kirine.

16.40 | Walîtiya Stenbolê ragihand ku di encama mudaxeleya polîsan a li dijî komên ku xwestin ber bi Taksîmê bimeşin de 384 kes hatine desteserkirin.

Walîtîyê diyar kir ku di 1ê Gulanê de bi tevahî 52,656 polîs wezîfedar bûn.

15.20 | Şaxa ÇHDê ya Stenbolê ragihand ku hejmara desteseriyan heta saet 15:20an nêzî 400 kes bû. ÇHD diyar kir ku hin ji kesên hatine desteserkirin li Vatanê û hin jî li Gayrettepeyê têne girtin û hîn jî prosedurên li emniyetê nehatine destpêkirin.

12.08 | Daxuyaniya Komîteya Amadekar a Taksîmê ya 1ê Gulanê ya li ser hesabê wan yê medyaya civakî:

Em bi biryar in: Em ê nehêlin ku îradeya berxwedanê ya gel û ciwanan bê binpêkirin. Meşa me ya ber bi Taksîmê ve di 1ê Gulanê de ji bo ked, rûmet û azadiya me berdewam dike. Hûn ê dîsa dengê berxwedanê li cihekî ku digotin qediya ye bibihîzin. Em ê berxwedan û meşa xwe bidomîne. Em bi vê îrade û hêzê jixwe bi ser ketine. Zext û desteserkirina nekarîn berxwedana gel rawestînin. Werin em bi hev re berxwedanê mezin bikin!

12.05 | Şaxa ÇHD ya Stenbolê ragihand ku hejmara desteserkiriyan heta saet 12:05an gihîştiye 300 kesî, ku 9 ji wan parêzer in.

Fotoğraf: Ali Dinç/bianet

12.00 | Mudaxeleya polîsan li Meydana Mecidiyekoyê berdewam dike. Xwendekarên Zanîngeha Koç hatin desteserkirin.

11.55 | Li Mecidiyekoyê, endamên Sendîkaya Karkerên Înşaetê yên Rêyan û koma Kaldıraç êrîşî barîkata polîsan kirin. Yek ji karkeran bertek nîşan da û got, "Hûn nikarin Taksîmê ji me re qedexe bikin. Ez karkerê înşaetê me, min ew der ava kir."

#1Mayıs2025 | Gözaltıların ardından Kaldıraç ve Yapı Yol İşçileri Sendikası üyeleri Taksim’e çıkmak için Mecidiyeköy Meydan’a geldi.



🗣️ “Bize Taksim’i yasaklayamazsınız. Ben inşaat işçisiyim oraları ben inşaa ettim”



📹 @alidnc4 pic.twitter.com/Beg17tMHFs — bianet (@bianet_org) May 1, 2025

11.40 | Murat Çepni, Hevserokê Partiya Sosyalîst a Bindestan (ESP), li Mecidiyekoyê hate desteserkirin.

11.25 | Şaxa ÇHD ya Stenbolê aşkere kir ku tevî endamên wan parêzer Rojhat Tunc, parêzer Saruhan Efe Kadaifçi, parêzer Lütfi Sabri Bati, parêzer Yunus Emre Işik, endama komîsyona xwendekaran Dîlan Tekîn û parêzer Arkin Hurtaş jî di nav de herî kêm 212 kes hatine desteserkirin.

Fotoğraf: Ali Dinç/bianet

11.20 | Li Mecidiyekoyê edîtora bianetê Ayşegul Başarê dema dîmenên kêliya desteserkirinê digirt polîsan hewl da wê bike.

11.15 | Endamên Ozgur Dayanişmayê ku dixwestin ji Şîşliyê ve ber bi Taksîmê bimeşin hatin desteserkirin. Parlamentera DEM Partiyê ya Stenbolê Kezban Konukçu jî di bin dorpêçê de ma.

#1Mayıs2025 | Şişli’den Taksim'e yürümek isteyen Özgür Dayanışma üyeleri gözaltına alındı. DEM Parti İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu da ablukada kaldı. pic.twitter.com/naGYpO0hjd — bianet (@bianet_org) May 1, 2025

11.05 | Ciwanek ji bo ku biçe Qada Taksîmê hat Qada Mecidiyekoyê û polîsan destê wî ji piştê ve kelemçe kir û ew desteserkirin.

#1Mayıs2025 | Taksim Meydanı’na çıkmak için Mecidiyeköy Meydanı’a gelen bir genç ters kelepçeyle gözaltına alındı.



📹: @alidnc4 pic.twitter.com/nLgdEUseiG — bianet (@bianet_org) May 1, 2025

11.00 | Li Şîşliyê welatiyan bertek nîşanî midaxeleya polîsan û desteserkirinan dan.

#1Mayıs2025 | Şişli'de yurttaşlar, polis müdahalesine ve gözaltılara tepki gösterdi.



🗣️ “Bu bariyerin arkasında olmaktan herkes utanç duyar.”



📹 Video: @aysegulbasar_ pic.twitter.com/kXsVSSl06z — bianet (@bianet_org) May 1, 2025

10.55 | Li Şîşliyê, Mecidiyekoyê, polîsan endamên çapemeniyê ji qadê dûrxistin. Komeke ku li ser banga Komîteya Amadekar a Taksîmê ya 1ê Gulanê kom bûbû, hatibû dorpêçkirin û wesayîtên desteserkirinê anîne herêmê.

#1Mayıs2025 | Şişli, Mecidiyeköy’de polis, basın mensuplarını alandan uzaklaştırdı. 1 Mayıs Taksim Tertip Komitesi’nin çağrısıyla bir araya gelen bir grubun etrafı çevrilirken, bölgeye gözaltı araçları getirildi.



📹 Video: @aysegulbasar_ pic.twitter.com/Cw46thn5gb — bianet (@bianet_org) May 1, 2025

10.50 | Eren Ertin, Sekretera Jinan a Şaxa Hejmar 7 a Eğitim Senê, ku di Komîteya Amadekar a Taksîmê de bû, hat desteserkirin.

1 Mayıs 2025 Taksim Tertip Komitesi’nde yer alan Eğitim Sen 7 Nolu Şube Kadın Sekreteri Eren Ertin gözaltına alındı.



📹 @alidnc4 pic.twitter.com/JLpS4radw4 — bianet (@bianet_org) May 1, 2025

10.45 | Endamên DÎSK/Enerji-Senê yên ku dixwestin ji Şîşliyê ber bi Taksîmê ve bimeşin hatin desteserkirin.

10.40 | Piştî ku rêxistinên ciwanan ji gelek xalan dest bi meşê kirin, destwerdana polîsan dest pê kir. Di dema destwerdanê de, ciwanek li erdê hat kaşkirin û desteserkirin.

#1Mayıs2025 | Şişli’de, gençlik örgütlerinin birçok noktadan yürüyüşe geçmesinin ardından polis müdahalesi başladı. Müdahale sırasında bir genç, yerde sürüklenerek gözaltına alındı.



📹 Video: @alidnc4 pic.twitter.com/ss309qm7eV — bianet (@bianet_org) May 1, 2025

10.35 | Li Şîşliyê mudaxaleya polîsan dest pê kir. Kesên ku li ser banga Komîteya Amadekar a Taksîmê ya 1ê Gulanê kom bûn têne desteserkirin.

#1Mayıs2025 | Şişli'den polis müdahalesi başladı. 1 Mayıs Taksim Tertip Komitesi’nin çağrısıyla bir araya gelenler gözaltına alınıyor.



📹 Video: @aysegulbasar_ pic.twitter.com/2dO9RoiCXs — bianet (@bianet_org) May 1, 2025

10.30 | Komîteyên Ciwanan bi dirûşmeyên wekî "Bijî 1ê Gulanê" dest bi meşê kirin.

10.25 | Şeş ciwanên ku li Qada Şîşliyê kom bûbûn da ku ber bi Taksîmê ve bimeşin, hatin desteserkirin.

#1Mayıs2025 | Taksim’e yürümek için Şişli Meydanı’nda toplanan 6 genç gözaltına alındı.



📹 Video: Ali Dinç pic.twitter.com/8anTf0vOrb — bianet (@bianet_org) May 1, 2025

10.15 | Parlamenterê CHP'ê Mahmut Tanal bertek nîşanî astengiya polîsan a li Şîşliyê da.

#1Mayıs2025 | CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Şişli'deki polis ablukasına tepki gösterdi.



📹 Video: Ali Dinç pic.twitter.com/AYLcmbgtSO — bianet (@bianet_org) May 1, 2025

10.05 | Polîsan Komîteya Amadekar a Taksîmê ya 1ê Gulanê dorpêç kir. Her wiha hewl didin ku rojnamegeran ji qadê were dûrxistin.

10.05 | Serokê CHPê yê Bajarê Stenbolê Ozgur Çelik û parlamenterên CHPê jî ji bo piştgirîkirina komê hatin qadê.

#1Mayıs2025 | 1 Mayıs 2025 Taksim Tertip Komitesi, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP milletvekilleri, Şişli'de.



📹 Video: @aysegulbasar_ pic.twitter.com/1fulyUq1rg — bianet (@bianet_org) May 1, 2025

10.00 | Şanda Komîteya Amadekar ji bo destûrdayîna meşê bi polîsan re danûstandin kir; Lê belê, ji ber ku ji hevdîtinan ti encam nehat bi dest nexistin, li ber barîkatan çalakiyek rûniştinê hate destpêkirin.

09.50 | Şaxa Stenbolê ya Komeleya Hiqûqnasên Hemdem (ÇHD): "Li kolanên Mecidiyekoyê desteserkirin dest pê kirin. Ji saet 09:50an pê ve, 4 kes hatine desteserkirin ku agahiyên wan gihîştine me.”

Kanunsuz Taksim yasağını kabul etmeyip 1 Mayıs’ı 1 Mayıs alanı Taksim Meydanında kutlamak isteyenlere karşı Mecidiyeköy sokaklarında gözaltılar başladı.



1 Mayıs 2025, saat 09.50 itibari ile derneğimize ulaşan gözaltı sayısı 4. #1Mayıs2025 — ÇHD İstanbul Şube (@CHDistanbul_) May 1, 2025

09.30 | Li Şîşliyê polîsan ketin û derketinên pêşiya Cevahir AVMyê bi temamî girtin û ji welatiyên ku li ser vêderê dixebitin dixwazin ku "belgeya xebatê ya SGK" nîşan bidin.

#1Mayıs2025 | Şişli’de Cevahir AVM önünde giriş-çıkışları tamamen kapatan polis, bu güzergâhta çalışan yurttaşlardan “SGK çalışma belgesi” göstermelerini istiyor.



📹 Video: @aysegulbasar_ pic.twitter.com/rDWeARliOh — bianet (@bianet_org) May 1, 2025

DISKê li qada Taksîmê ya qedexekirî çeleng danî

08.00 | Konfederasyona Sendîkayên Karkerên Şoreşger (DİSK) beriya mîtînga 1ê Gulanê ya Kadıkoyê çeleng danî ser Bîrdariya Komarê ya Taksîmê.

Seroka DÎSKê Arzu Çerkezoglû û endamên Lijneya Rêveberiya DÎSKê bi dirûşmeya "Qada Taksîmê ya 1ê Gulanê ye" ji Gumuşsuyu heta bîrdariyê meşek kurt kirin.

Seroka DÎSKê Arzu Çerkezoglu li ber bîrdariyê axivî û got, "Dev ji qedexeya Taksîmê berdin. Van barîkatan rakin, Qada Taksîmê ji bo 1ê Gulanê û çîna karkeran vekin."



#CanlıBlog | 1 Mayıs’ta emek, dayanışma ve direniş meydanlarda



👉 DİSK, 1 Mayıs Kadıköy mitingi öncesinde Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı.https://t.co/ztptkPKjhr pic.twitter.com/CTrNYzf2YL — bianet (@bianet_org) May 1, 2025

Li Stenbolê qedexeyên '1ê Gulanê'

05.30 | Li Stenbolê, walîtiyê ragihand ku bi sedema “pêk hatina xwepêşandanên neqanûnî” rêyên veguhastina giştî û rêyên herikîna trafîkê yên giştî li tevahiya bajêr ji bo trafîkê girtine. Trafîka deryayî ya bajêr di navbera parzemînên Asya û Ewropayê de dê bi tevahî raweste. Ji herê dera Stenbolê rêyên ji bo çûna Taksîmê hatine girtin.

(AB/AD/VC/AY)