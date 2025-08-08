Polîsan li Edliyeya Stenbolê ji ber ku li ser tîşortê wê "lezbiyen" nivîsandiye, kesekê desteser kir

Rojnamegerên ku Meşa Rûmetê dişopandin û LGBTİ+yên ku tevlî meşê bûbûn îro derketin pêşberî dadwer.
Ji bo piştgirî û şopandina danişînê, girseyeke mezin çûn Edliyeya Stenbolê ya li Çaglayanê.
Polîsan li ber deriyê edliyeyê kesekê ji ber tîşorteke ku li ser All the cool girls are lezbians (Hemû keçên xweş lezbiyen in) nivîsandibû li xwe kiriye, desteser kir.
Ew kesa nêzîkî saetekê li navenda polîsan a li edliyeyê hat girtin. Piştî mudaxeleya parêzeran û bi şertê ku tîşortê xwe biguhere, serbest bû.
(BK/HA)