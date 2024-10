Polîsan bi ser avahiya Îdirê ya DEM Partiyê de girtin

Polîsan vê sibê bi ser avahiya Rêxistina Partiya Demokrasî û Wekheviyê ya Gelan(DEM Partî) ya Îdirê de girtin.

Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê hêzên taybet yên polîsan tevahiya kolan û cadeyên derdikevin avahiya partiyê girtin.

Sedema serdegirtinê diyar nîne û lêgerîna li avahiya partiyê didome.

DEM Parti Îdir İl Örgütü binasına polisler tarafından baskın düzenlendihttps://t.co/wTNi29bAZ7 pic.twitter.com/IDoJW7Xb5Y — Mezopotamya Ajansı (@MAturkce) October 10, 2024

DEM Partiyê daxuyanî da

Derbarê serdegirtinê de Navenda Giştî ya DEM Partiyê ragihand ku hevserokên bajar hatine desteserkirin.

Daxuyaniya DEM Partiyê weha ye:

"Avahiya me ya Îdirê ji aliyê polîsan ve hatiye dorpêçkirin û di nav de Hevserokê me yê Bajêr jî hene, desteserkirin pêk hatiye. Polîs û daraz bûne darê destê desthilatê û bi her pêngavê re mafê siyaseta demokratîk asteng dikin û vê didomîne.”

"Ev hewldan vala ne. Hûn ê nikaribin bi hedefgirtin, desteserkirin û girtinan yek endamekî me jî bixin çogan."

(TY/AY)