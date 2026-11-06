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YT: Yayın Tarihi: 06.11.2026 23:04 6 Kasım 2026 23:04
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.11.2026 23:11 6 Kasım 2026 23:11
Okuma Okuma:  1 dakika

Polis, YÖK ve MESEM’i protesto eden 6 Gençlik Komünü üyesini gözaltına aldı

Taksim Meydanı’nda bir araya gelen gençler, “YÖK’ten MESEM’lere kâr için katlettiniz” yazılı pankart açtı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Polis, YÖK ve MESEM’i protesto eden 6 Gençlik Komünü üyesini gözaltına aldı
Fotoğraf: Evrim Kepenek/bianet
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Gençlik Komünleri, YÖK’ün kuruluş yıl dönümünde Taksim Meydanı’nda yürüyüş düzenledi. Taksim Meydanı’nda bir araya gelen gençler, “YÖK’ten MESEM’lere kâr için katlettiniz” yazılı pankart açtı. Gençler Meydan’daki Taksim Anıtı’nın önünde darp edilerek polislerce gözaltına alındı.

Ayrıca polis, eylemi takip eden gazeteciler Narınç Demir ve Evrim Kepenek’i darp etti. Polis, gazetecileri bir süre alıkoyduktan sonra avukatların gelmesinin ardından serbest bıraktı.

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6 Kasım 2026

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
YÖK Gençlik Kömünleri gözaltılar
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