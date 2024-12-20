Polis, Van’da gazetecilerin öldürülmesini protesto edenlere saldırdı: 31 kişi gözaltında

Türkiye, Suriye’nin kuzeyinde gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’in içinde bulunduğu aracı hedef aldı. Gazetecileri silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlediği saldırıda öldürdü.

Türkiye’nin Suriye’de öldürdüğü gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin kimdir?

MA'daki habere göre, öldürülen gazeteciler için Van'da yapılmak istenen açıklamaya saldıran polisler çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) ile Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG) öncülüğünde yapılmak istenen açıklamaya Van Emek ve Demokrasi Platformu da destek verdi.

Açıklama öncesi Sanat Sokağı'nı ablukaya alan polisler, gazeteciler ve siyasetçilerin olduğu gruba saldırdı. En az 31 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında siyasetçi ve gazeteciler yer alıyor.

Gözaltına alınanlar arasında şu isimler yer alıyor: Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Ruken Polat, Özlem Yacan, Mazlum Engindeniz ve Sema Yüce Polat, Ajansa Welat muhabirleri Bazid Evran ve Fırat Tunç, JINNEWS muhabiri Memihan Zeydan ile gazeteciler Zelal Tunç, Oktay Candemir ve Nimet Ölmez

Meslek örgütlerinden Türkiye’nin Suriye’de gazetecileri öldürmesine tepki

(EMK)