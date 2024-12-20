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HABER
Yayın Tarihi: 20 Aralık 2024 15:10
 ~ Son Güncelleme: 20 Aralık 2024 16:40
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Polis, Van’da gazetecilerin öldürülmesini protesto edenlere saldırdı: 31 kişi gözaltında

Açıklama öncesi Sanat Sokağı'nı ablukaya alan polisler, gazeteciler ve siyasetçilerin olduğu gruba saldırdı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Polis, Van’da gazetecilerin öldürülmesini protesto edenlere saldırdı: 31 kişi gözaltında
Fotoğraf: MA

Türkiye, Suriye’nin kuzeyinde gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’in içinde bulunduğu aracı hedef aldı. Gazetecileri silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlediği saldırıda öldürdü.

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20 Aralık 2024

MA'daki habere göre, öldürülen gazeteciler için Van'da yapılmak istenen açıklamaya saldıran polisler çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) ile Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG) öncülüğünde yapılmak istenen açıklamaya Van Emek ve Demokrasi Platformu da destek verdi.

Açıklama öncesi Sanat Sokağı'nı ablukaya alan polisler, gazeteciler ve siyasetçilerin olduğu gruba saldırdı. En az 31 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında siyasetçi ve gazeteciler yer alıyor.

Gözaltına alınanlar arasında şu isimler yer alıyor: Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Ruken Polat, Özlem Yacan, Mazlum Engindeniz ve Sema Yüce Polat, Ajansa Welat muhabirleri Bazid Evran ve Fırat Tunç, JINNEWS muhabiri Memihan Zeydan ile gazeteciler Zelal Tunç, Oktay Candemir ve Nimet Ölmez

Meslek örgütlerinden Türkiye’nin Suriye’de gazetecileri öldürmesine tepki
Meslek örgütlerinden Türkiye’nin Suriye’de gazetecileri öldürmesine tepki
20 Aralık 2024

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Cihan Bilgin Nazım Daştan dicle haber ajansı Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği öldürülen gazeteciler
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