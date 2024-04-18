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Yayın Tarihi: 18 Nisan 2024 02:18
 ~ Son Güncelleme: 18 Nisan 2024 18:53
3 dk Okuma

İDARE MAHKEMESİ KARARI

"Polis, Somalili restoran sahibine ırkçı taciz uyguladı"

İdare Mahkemesi Ankara'da 2021-22'de polisin sistematik tacizine uğrayarak işyerlerini kapatmak zorunda bırakılan Somalili esnafın ırkçılık mağduru olduğunu karara bağladı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
"Polis, Somalili restoran sahibine ırkçı taciz uyguladı"
Mohammed İsa Abdullah (sağda) ziyaretine gelen İHD heyetiyle

Ankara 5. İdare Mahkemesi polisin, göçmenlerin çalıştırdığı işletmelere yönelik uyguladığı önlemlerin ırkçı önyargılarla gerçekleştirildiğine hükmederek Somalili restoran sahibine ayrımcılık yapıldığına karar verdi.

2021'den başlayarak polis baskınlarıyla karşı karşıya kalan Ankara, Kızılay'daki Saab Kafe'nin sahibi Mohamed İsa Abdullah, sonunda işyerini kapatmak zorunda kalmıştı.

Ancak baskılara boyun eğmeyen Abdullah yasal yollara başvurarak Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na (TİHEK) şikayette bulundu.

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TİHEK'in bir ihlalin söz konusu olmadığı yolundaki kararına karşı yasal itiraz yoluna giden Abdullah'ın başvurusunu değerlendiren Ankara 5. İdare Mahkemesi, kolluk güçlerinin baskınlar sırasındaki eylemlerinin ırkçı saiklerle yapıldığını belirledi. 

Abdullah'ın polis memurlarının ayrımcı açıklamalarını kayıt altına aldığı video çekimlerini değrlendiren mahkeme kanıtların polislerin davranışlarının ırkçılık içerdiğini gösterdiğini kabul etti. 

Eşit Haklar Derneği, ırkçı uygulamaların devamı boyunca ve sonrasında Ankara'daki Somalili esnafın uğradığı kötü ve ayrımcı muameleleri izledi ve belgeledi. 

Oturma izni iptal edildikten sonra Somali'ye dönen Abdullah, "Türk polisi Somalili olduğumuz için bize ayrımcılık yapıyordu. Bu artık mahkeme kararıyla da doğrulandı." dedi.

Abdullah kararı kendi sosyal medya hesabından yorumladı. 

Bundan böyle hep zalimin karşısında mazlumların
yanında olma şerefiyle yaşayacağım.”

bu sıkıntılı süreç içinde her yerde iki ülkenin bayraklarını sallayanlar, büyük stratejik düşünürlerin, dostluk ve kardeşlik dernekleri kuranların, her yerde ümmetçilik naraları atanların (Somalili/Türk) nasıl ölü taklidi yaptıklarına da şahit olduk. Hiç kimse bizi, biz de hiç kimseye tanımazken ve sadece sade bir insan olarak ekmeğimizin peşindeyken polisler bize musallat olduğunda konuştuğumuz ve hakkımızı aradığımız için itham ettiğiniz siyasetle ve muhalefetin hep koca bir iftira olduğu ve biz haklı olup polislerin bizi zulmettiği, ekmeğimizle, emeğimizle oynandıkları ve bize ırkçılık ve ayrımcılık yaptıkları Mahkeme KARARIYLA tescillendi buna ne dersiniz?

Bu mahkeme kararını daha önce başvurduğum kurumlara tekrar tek tek göndereceğim. Belki de zalimlerin ve ırkçılıkları savundukları için yüzleri kızarıp utanırlar diye!

Velhasıl-ı kelam buradan bizi tanımadıkları halde, kimliğimize, rengimize, inançlarımıza bakmadan sadece bize haksızlık yapıldığı için yanımıza gelen binlerce onurlu ve şerefli insana buradan şükranlarımızı sunuyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki sizinle tanışma şerefine nail oldum.

Öğrenerek kaybettik çoğu şeyi ve unutmayalım ki hayat mücadeleden ibarettir. Bundan böyle hep zalimin karşısında mazlumların yanında olma şerefiyle yaşayacağım.”

Ankara'da geniş çaplı ayrımcı uygulamalar

Mahkemenin kararı, Ankara'da Afrikalılarca çalıştırılan işletmelere yönelik daha geniş ölçekli bir ayrımcılığın varlığını gözler önüne seriyor. Abdullah'ın işletmesine yönelik baskınlarla eş zamanlı olarak başkentte çok sayıda Somalili işletmeye de benzer şekilde davranılmış, polis, başkaca baskılar yanında işletme sahipleri ve müşterileri taciz etmek ve korkutmak için yasal bir nedene dayanmayan baskınlar ve kimlik kontrolleri gerçekleştirmişti. 

Haziran 2022'deki bir olayda polis, açılış kutlamaları yapan Saab restoranının tabelasını, kullanılan renklerin Kürt gerillaları simgelediği iddiasıyla kapattırmıştı.

Ankara’daki Afrika restoranına ırkçı baskı: “Tabelada örgüt renkleri var”
Ankara’daki Afrika restoranına ırkçı baskı: “Tabelada örgüt renkleri var”
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(AEK)

Ankara Somalili işletmeciler TİHEK
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11 Mayıs 2022
/haber/ihd-ankara-da-baski-altindaki-somalili-esnafi-ziyaret-etti-261715
ANKARA'DAKİ SALDIRIYA ESNAF DA TEPKİLİ
"Salgında Somalililer sayesinde ayakta kaldık"
6 Mayıs 2021
/haber/salginda-somalililer-sayesinde-ayakta-kaldik-243633
Somalili Mülteciler Açlık Grevini Bitirdi
19 Haziran 2002
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