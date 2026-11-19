İstanbul Esenyurt'ta 8 Kasım'da polislerin bir kişiye yönelik şiddetini cep telefonuyla kayda almak isteyen Yusuf Ahmet Özçiçek, polislerin kendisini darp ettiğini, tehdit ettiğini ve telefonundaki görüntüleri sildirdiğini söyledi.

Özçiçek, olayın ardından hastaneye giderek darp raporu aldı ve savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Büyükçekmece Adli Tıp Şube Müdürlüğü’nün 9 Kasım’daki muayenesinde Özçiçek’in yüzünde, göz çevresinde, burnunda, omuz ve kolunda, bileklerinde darp ve kelepçe izleri tespit edildi.

Diyarbakır’da polis şiddeti: Yurttaşa tokat atan iki polis açığa alındı

“Sessiz kalmak istemedim, kamerayı açtım”

Özçiçek, 8 Kasım’da E-5 yan yolunda polislerin uygulama yaptığı noktaya geldiğini anlattı. Üç polis aracının bulunduğu noktada, polislerle bir kişi arasında tartışma yaşandığını gördüğünü belirtti:

Beni uygulama noktasında durdurdular. GBT yaptılar, üstüme aradılar, bir şey görmediler. Uygulama noktasında polisin üslubu ve yaklaşımı nedeniyle bir vatandaş ile aralarında üslup tartışması yaşandı. Polisler vatandaşı yere yatırıp darp ettiler. Vicdanen rahat hissetmedim. Kamerayı açtım. Kamerayı açtığımı görür görmez üstüme saldırdılar. Tekme ve yumruklarla beni darp ettiler.

Savcı ekonomik kriz eyleminde polis şiddetini takipsizlikle kapattı, AYM'den 'ihlal' kararı çıktı

“Ya videoyu silersin ya da hakkında dosya açarız”

Özçiçek, polislerin kendisini ekip aracına bindirdikten sonra telefonundaki görüntüleri silmesi için baskı yaptığını söyledi. Polislerin tehditleri nedeniyle görüntüleri silmek zorunda kaldığını belirtti:

Beni tehdit ederek, “Ya sen bu videoları silersin ya da senin hakkında dosya açarız. Seni gebertiriz, biz devletiz, suçluyu kayırmaya çalışıyorsun” dediler. Bir polis memuruna asla yakışmayacak şekilde, bir çeteymiş gibi bana orada bu muameleyi yaptılar. Sonra beni sahte bir salıverme tutanağıyla, “Şahsa GBT yaptık, üstünü ararken zorluk çıkarttı. Sonrasında biz mukavemet gösterdiği için gözaltına aldık, üstünde bir şey çıkmayınca serbest bıraktık” deyip “davacı ve şikâyetçi değilim” yazdırdılar.

Yusuf Ahmet Özçiçek.

“Uyarmama rağmen ameliyatlı çeneme vurdular”

Özçiçek, yakın zamanda yirmilik diş ameliyatı geçirdiğini söylemesine rağmen polislerin kendisine vurmaya devam ettiğini anlattı. Aldığı darbeler nedeniyle çenesindeki dikişlerin kanadığını belirtti:

Ben daha yeni ameliyat oldum. Bunu özellikle söyledim. Yirmilik dişim sinire yakındı. Arka taraftan ön tarafa doğru dikiş var. Bunu söylememe rağmen saçımdan tutup, özellikle çenemi ve kafamı o tarafa doğru yere vurdular.

Adli Tıp raporu Olayın ardından hastaneye başvuran Özçiçek’in yaralanmalarını sağlık raporları da belgeledi. Büyükçekmece Adli Tıp Şube Müdürlüğü’nün 9 Kasım 2026 tarihli raporuna göre, Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ndeki doktorlar 8 Kasım’da Özçiçek’in sol kaşında 1x1 santimetrelik abrazyon (sıyrık), burnunun sol kenarında 1 santimetre uzunluğunda sıyrık ve her iki bileğinde kelepçeye bağlı sıyrıklar tespit etti. Adli Tıp muayenesinde ise hekimler sol koltuk altı ve omuz bölgesinde ekimoz (morarma), sol kaş altında ve göz kapaklarında morluklar, sol yanakta sıyrıklar, burun kanadında lezyon ve bileklerde yaralanmalar saptadı.

Savcılığa ve İstanbul Valiliği’ne başvurdu

Özçiçek, darp raporunu aldıktan sonra savcılığa suç duyurusunda bulundu. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Özçiçek, İstanbul Valiliği’ne de başvurarak olay hakkında inceleme yürütülmesini talep etti. Ardından İnsan Hakları Derneği’ne (İHD) başvurdu.

“Baskı, polis şiddetinin endişe verici sistematik eğilimini ortaya koyuyor”

“Bu hukuksuz muameleler bitsin”

Özçiçek, polislerin kamusal alanda görüntü alınmasını engelleyen tutumlarının ve keyfi müdahalelerinin sona ermesini istedi.

Danıştay’ın, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün polislerin görüntülerinin alınmasını engellemeye yönelik genelgesini iptal ettiğini hatırlatan Özçiçek, buna rağmen polislerin benzer müdahaleleri sürdürdüğünü söyledi:

Benim beklenti ve talebim şu. Şimdi Danıştay, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün bu genelgesini iptal etti. Fakat biz uygulamada, pratikte hâlâ polis memurlarının bu hukuksuz gözaltılarına, hukuksuz muamelelerine şahit oluyoruz. Bu insan hakları ihlalinin, hukuka aykırılıkların, keyfi muamelelerinin tamamen bitmesini; kendi adıma, kendi özelimde de bu soruşturmanın hassasiyetle yürütülmesini açıkçası yetkililerden talep ediyorum.

Özçiçek, polislerin müdahalesinin ve gözaltının ardından uyuyamadığını, olayın etkilerinin sürdüğünü söyledi.

(FY)