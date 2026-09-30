Polis Şeyma Yılmaz'ın öldürülmesine ilişkin davada ilk duruşma görüldü

*Tutuksuz sanık komiser Abdullah A., olay sırasında lavaboda olduğunu belirterek ihmalinin olmadığını söyledi ve beraat istedi. Mahkeme duruşmayı 27 Kasım'a erteledi.

*Kovalamaca sırasında Geçti, polis memuru Kürşat Hakkı S.'nin silahını alarak ateş açtı ve polis Şeyda Yılmaz hayatını kaybetti. Komiser Abdullah A., polis memurları Ramazan A. ve Kürşat Hakkı S. hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

*22 Eylül 2024'te motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan ve 26 suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti, polis memuru Ramazan A. tarafından ailesiyle görüştürülmek üzere kelepçesiz ve tek başına nezaret odasından çıkarıldı ve karakoldan kaçtı.

İstanbul Ümraniye’de polis Şeyda Yılmaz’ın öldürülmesine ilişkin üç polis memurunun “görevi kötüye kullanma” suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Tutuksuz sanık komiser Abdullah A., olay sırasında karakolda olmadığını, lavabodayken firarın gerçekleştiğini söyledi. Abdullah A., “Meydana gelen olayda benim herhangi bir ihmalim yoktur” dedi ve beraat istedi.

Ümraniye Ihlamurkuyu’da 22 Eylül 2024’te “motosiklet hırsızlığı” suçundan yakalanan ve hakkında 26 suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti’nin karakoldan firar etmesinin ardından yaşanan kovalamacada polis Şeyda Yılmaz hayatını kaybetmişti.

Yılmaz’ın ölümüne ilişkin komiser Abdullah A. ile polis memurları Ramazan A. ve Kürşat Hakkı S. hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan dava açıldı. Üç polis hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya tutuksuz sanık Abdullah A. ile taraf avukatları katıldı.

“Ramazan’ın inisiyatif aldığını düşünüyorum”

Savunma yapan komiser Abdullah A., olay günü Şehit İsmail Akkoyun Polis Merkezi’nde grup amiri olarak görev yaptığını söyledi.

Akşam saatlerinde görevli olduğunu belirten Abdullah A., olay sırasında lavaboda bulunduğunu ve bir gürültü duyduğunu anlattı. Karakola döndüğünde polis memuru Ramazan A.’nın kendisine Yunus Emre Geçti’nin annesinin yemek getirdiğini, yemeği vermek için kısa süreliğine uzaklaştığını ve bu sırada Geçti’nin kaçtığını söylediğini aktardı.

Abdullah A., bunun üzerine WhatsApp üzerinden diğer ekipleri firar konusunda uyardığını ve Geçti’nin tehlikeli olabileceğini bildirdiğini söyledi.

Karakoldaki güvenlik kameralarından Geçti’nin kaçtığı yönü polis memuru Adem ile kontrol ettiklerini belirten Abdullah A., bir araç da istediğini söyledi.

Abdullah A., polis memuru Adem’in, Kürşat Hakkı S. ile birlikte Şeyda Yılmaz’ın Geçti’nin peşinden gittiklerini ve kendisinin vurulduğunu söylediğini aktardı.

“İki memurumuzun şüphelinin peşinden gittiğini bilmiyordum”

Abdullah A., şöyle devam etti:

“Adem böyle söyleyene kadar iki memurumuzun şüphelinin peşinden gittiğini bilmiyordum. Benim böyle bir talimatım olmadı. Normalde karakolda işlemler için bekleyen kişilerin herhangi bir sebeple aileleriyle görüştürülmesine izin vermiyoruz. Ramazan’ın inisiyatif aldığını düşünüyorum. Savcıdan talimat gelene kadar şüpheliyi kimseyle görüştürmüyoruz. Tüm şüpheliler için böyle bir yol izleniyor.”

Daha önce karakoldan bu şekilde bir firar yaşanmadığını söyleyen Abdullah A., olay sırasında lavaboda bulunmasaydı Geçti’nin ailesiyle görüşmesine izin vermeyeceğini belirtti.

Abdullah A., “Normalde lavaboda olmasaydım Ramazan’ın şüpheliyi ailesiyle görüştürmesine izin vermezdim. Meydana gelen olayda benim herhangi bir ihmalim yoktur. Suçlamayı kabul etmiyorum, beraatımı talep ediyorum” dedi.

Mahkeme, eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı 27 Kasım’a erteledi.

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İddianamede ne anlatılıyor? İddianamede, komiser Abdullah A. ile polis memurları Ramazan A. ve Kürşat Hakkı S. hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede yer alan bilgilere göre Yunus Emre Geçti, “motosiklet hırsızlığı” şüphesiyle yakalandıktan sonra polis merkezindeki muhafaza odasında tutuldu. Geçti’nin annesi ve yakınlarının yemek getirdiklerini söyleyerek kendisiyle görüşmek istemesi üzerine polis memuru Ramazan A.’nın Geçti’yi ailesiyle görüştürdüğü belirtildi. İddianameye göre Ramazan A., Geçti’yi ailesiyle görüştürmek için nezaret odasından tek başına ve kelepçesiz çıkardı. Ramazan A.’nın görüşme sırasında bulunduğu yerden uzaklaşmasının ardından Geçti’nin karakoldan kaçtığı kaydedildi. Komiser Abdullah A.’nın ise olay sırasında amir odasında bulunduğu, Geçti’nin yalnız başına beklediği sırada gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmadığı ve çevredeki durumu takip etmediği iddianamede yer aldı. İddianamede ayrıca Abdullah A.’nın Geçti’nin yakalanması için Şeyda Yılmaz ve Kürşat Hakkı S.’yi görevlendirdiği belirtildi. Geçti’nin kaçmasının ardından Ihlamurkuyu Mahallesi Petrolyolu Caddesi’nde kovalamaca yaşandı. İddianameye göre polis memuru Kürşat Hakkı S., Geçti’yi yakalamaya çalışırken görev silahının alınmasına neden oldu. Geçti’nin bu silahla ateş açması sonucu polis memuru Şeyda Yılmaz hayatını kaybetti.

(EMK)