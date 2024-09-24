Polis, Payîz Pirtûk'ta 409 kitap, 144 dergi ve gazeteye el koydu

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında sabah saatlerinde Payîz Pîrtuk kitapçısına baskın düzenlendi.

Saat 05.00'da başlayan ve saat 10.00'da biten aramada, haklarında toplatma kararı bulunmadığı halde Aryen, Aram, Sitav, J&J yayınevlerine ait 409 kitaba el konuldu.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, polisler 144 dergi ve gazeteye de el koydu. El konulan kitaplarda "örgüt propagandası yapıldığı" ve "örgütün düşüncelerinin benimsendiği" iddia edildi.

MED-DER, Payîz Pirtûk ve Anka Dil ve Sanat Eğitim Kooperatifi'ne polis baskını

Gazete ve dergiler

Yeni Yaşam ve Xwebûn gazetelerinin bazı sayılarının yanı sıra, cezaevinden gelen mektuplar, Jineolojî ve Demokratik Modernite dergileri de kitapçıdan alındı.

Soruşturma kapsamında Payîz Pîrtuk'un sahibi Cihat Güney ise gözaltına alındı.

Mezopotamya Dil ve Kültür Araştırma Derneği (MED-DER) ile Payîz Pirtûk adlı kitapçıya sabah saatlerinde düzenlenen polis baskınında çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor.



Soruşturma, bugüne kadar yüzlerce kişi hakkında gerçeğe aykırı beyanlarda bulunan açık tanık Ümit Akbıyık ile gizli bir tanık üzerinden başlatıldı. (TY)