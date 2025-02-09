Polis müdahalesinde yaralanan Özer’in hayati riski sürüyor

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ile Demokratik Bölgeler Partisi’nin çağrısıyla dün (8 Şubat) Diyarbakır Yenişehir ilçesinde bulunan İstasyon Meydanı'nda, "Barış için özgürlük" mitingi gerçekleştirildi.

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Mitingin ardından gerçekleşen polis saldırısında yaralanan DEM Parti Gençlik Meclisi Vedat Özer, Dicle Üniversitesi Fakülte Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

MA’nın haberine göre; Nöroloji bölümü yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Özer’in, sabah saatlerinde tekrardan beyin tomografisinin çekildiği ve beyin kanamasının durduğu öğrenildi. Özer’in durumunun orta düzeyde olduğu ve gözlerini açtığı bilgisi alınırken, hayati riskinin sürdüğü aktarıldı. Özer'in bir süre daha yoğun bakım ünitesinde tedavisinin süreceği belirtildi.

Barış iradesine tahammül edemeyenler bir kez daha dünkü barış mitingimize saldırdı, insanlara işkence etti. Milletvekilimiz ve MYK Üyemiz Serhat Eren, polis saldırısı sonucu beyin kanaması geçiren Vedat Özer'in son durumu hakkında bilgi verdi.



Vedat arkadaşımız şimdi yaşam… pic.twitter.com/kUfA6fRccT — DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) February 9, 2025

Hastaneye giden DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, “Doktor, Vedat’ın beynine 3 damla kan aktığını, hayati tehlikesinin devam ettiğini söylemişti. Sabah röntgeni çekildi. Öğleden sonra doktor ayrıntılı bilgi verecek” dedi.

Epilepsi hastası Özer’in polisin biber gazı ile gerçekleştirdiği saldırı sonrası yere düştüğünü belirten Eren, sürecin takipçisi olacaklarını kaydetti. Özer’in ailesi ve arkadaşlarının hastane önünde bekleyişi ise sürüyor.

(AD)