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Yayın Tarihi: 9 Şubat 2025 13:09
 ~ Son Güncelleme: 9 Şubat 2025 13:15
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Polis müdahalesinde yaralanan Özer’in hayati riski sürüyor

DEM Parti Milletvekili Serhat Eren, Diyarbakır’da dün gerçekleştirilen “Özgürlük” mitingi sonrasındaki polis müdahalesinde yaralanan epilepsi hastası Vedat Özer’in hayati riski devam ettiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Polis müdahalesinde yaralanan Özer’in hayati riski sürüyor
Fotoğraf: MA

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ile Demokratik Bölgeler Partisi’nin çağrısıyla dün (8 Şubat) Diyarbakır Yenişehir ilçesinde bulunan İstasyon Meydanı'nda, "Barış için özgürlük" mitingi gerçekleştirildi.

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Mitingin ardından gerçekleşen polis saldırısında yaralanan DEM Parti Gençlik Meclisi Vedat Özer, Dicle Üniversitesi Fakülte Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

MA’nın haberine göre; Nöroloji bölümü yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Özer’in, sabah saatlerinde tekrardan beyin tomografisinin çekildiği ve beyin kanamasının durduğu öğrenildi. Özer’in durumunun orta düzeyde olduğu ve gözlerini açtığı bilgisi alınırken, hayati riskinin sürdüğü aktarıldı. Özer'in bir süre daha yoğun bakım ünitesinde tedavisinin süreceği belirtildi.

Hastaneye giden DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, “Doktor, Vedat’ın beynine 3 damla kan aktığını, hayati tehlikesinin devam ettiğini söylemişti. Sabah röntgeni çekildi. Öğleden sonra doktor ayrıntılı bilgi verecek” dedi.

Epilepsi hastası Özer’in polisin biber gazı ile gerçekleştirdiği saldırı sonrası yere düştüğünü belirten Eren, sürecin takipçisi olacaklarını kaydetti. Özer’in ailesi ve arkadaşlarının hastane önünde bekleyişi ise sürüyor.

(AD)

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İstanbul
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