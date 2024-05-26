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Yayın Tarihi: 26 Mayıs 2024 16:28
 ~ Son Güncelleme: 26 Mayıs 2024 16:33
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Polis, MEB önünde eylem yapan öğretmenlere silah çekti

Özel sektörde çalışan öğretmenler bugün 'taban ücret' talebiyle önce Milli eğitim Bakanlığı, sonra da TBMM önündeydi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Polis, MEB önünde eylem yapan öğretmenlere silah çekti
Fotoğraf: Evrensel

Özel sektörde çalışan öğretmenler bugün taban maaş talebiyle Ankara’da bir araya geldi.

Evrensel’in aktardığına göre öğretmenler, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’nın Ankara İl Temsilciliği önünde toplandı. Buradan da Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) yürüyüp basın açıklaması yaptı.

Eylemde söz alan Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, dünyanın eğitimi gelişmiş hiçbir ülkesinde ‘özel sektör öğretmenleri’ diye bir tanımlamanın olmadığını söyledi.

AKP’nin eğitimi; patronların ve cemaatçilerin isteklerine göre tanzim ettiğini söyleyen Irmak “Bakan Yusuf Tekin özel sektör öğretmenlerine taban maaş belirlenmesiyle ilgili söz verdi ama daha sonra sözünden döndü. Çünkü Saray’ın eğitim programı kurulunda yer alanlar aynı zamanda özel sektördeki patronlar. Hem özel sektörü dizayn ediyorlar hem de devlet okullarındaki eğitimi bu biçimiyle tanzim ediyorlar. Yetmiyor gericileştiriyorlar, dinselleştiriyorlar, piyasalaştırıyorlar” dedi.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Sekreteri Hüseyin Aksoy da Bakan Tekin’i muhatap alarak “Taban maaş uygulamasının geri gelmesindeki engel nedir?” diye sordu. Tekin’i ücretli öğretmenlik sistemi üzerinden eleştirdi.

Aksoy “Üç yıldır verdiğimiz mücadele zarfında ikinci Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkacaj. Önceki kanunda özel sektör öğretmenlerinin adını anmayan bir bakan vardı. Bu kez uyarıyoruz, taban maaş hakkımız derhal geri getirilecek. Kurumlarda denetimler arttırılacak, başta güvencesiz ve sigortasız çalışma koşulları durdurulacak” diye konuştu.

Meclis'e yürümek istediler

Öğretmenler açıklamanın ardından Meclis’e yürümek istedi. Ancak polis müdahalesiyle karşılaştı. Bir polis de öğretmenlere silah çekti. Ayrıca barikat kurarak öğretmenlerin yürüyüşünü engelledi. Öğretmenler de engel kalkana kadar MEB önünde beklemeyeceklerini duyurdu. Direnişin sonuç vermesiyle polis barikatı açtı. Öğretmenler bakanlık önünden Meclis’ kadar "Taban maaş hakkımız, geri alacağız", "Mücadele dersini öğretmenler verecek", "Sözünü tutmayan Bakan Tekin istifa", "Yasaşın eğitim mücadelemiz", "Öğretmenin birliği patronları yenecek" sloganlarıyla yürüdü. Öğretmenler Meclis Parkı’nda da bir açıklama yaptıktan sonra dağıldı.

Öğretmen Sendikası’ndan Milli Eğitim Bakanlığına 15 bin imza
Öğretmen Sendikası’ndan Milli Eğitim Bakanlığına 15 bin imza
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(HA)

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