Polis kapalı televizyonu açtı, Öcalan haberi görünce kıraathaneyi mühürledi

Diyarbakır Lice’de polis, bir kıraathanede Medya Haber TV kanalını gerçekçe göstererek dükkanı 30 gün süreyle mühürledi.

Mezopotamya Ajansı’ndan Arjin Dilek Öncel’in haberine göre polis Lice’de Erhan Akkan’a ait kıraathaneye gitti. Önce kapalı olan televizyonu açtı, ardından kanallar arası arama yaparak Medya Haber kanalını seçti.

PKK Lideri Abdullah Öcalan ile ilgili haberlerin yayınlanmasını bekleyen polisler, ekrana Abdullah Öcalan’ın görüntüsü verilince fotoğraf çekti. Daha sonra da kıraathaneyi “örgüt propagandası” iddiasıyla 30 gün mühürledi. Tutanakta kıraathanenin Lice Kaymakamlığı’nın oluruyla mühürlendiği yazıldı:

“Yeşilburç Mahallesi Şehit Bahtiyar Aydın Caddesi No: 66/B adresinde bulunan Dörtyol Kıraathanesi isimli işletmenin 05.02.2025 tarihli Lice Kaymakamlık Makamının Olurları ile Terör Örgütü Propagandası yapıldığı tespit edildiği gerekçesiyle 30 (otuz) gün süreyle mühürlenecektir. İş yerinizin 05.02.2025 tarihinde kapatılmasına karar verildiğinden 14.02.2025 günü saat 07.50’da iş yeriniz mühürlenerek kapatılacaktır”

"Öcalan çıkana kadar beklediler"

Kıraathane sahibi Erhan Akkan, işletmesinin mühürlenmesine tepki göstererek yaşananları şöyle anlattı:

“4 Şubat’ta polisler kahvehaneme gelerek kapalı olan televizyonumu açtılar. Kanal aradılar ve Medya Haber’e getirdikten sonra yaklaşık beş dakika beklediler. Ekranda Abdullah Öcalan’ın görüntüleri çıktıktan sonra televizyonun fotoğrafını çektiler.”

Akkan, kararın hukuksuz olduğunu belirterek Lice Sulh Ceza Mahkemesine itiraz için başvuru yaptı.

(HA)