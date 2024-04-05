Polis, gazeteci Ferhat Sezgin’in burnunu kırdı

Polis, Esenyurt’taki Van protestolarını takip eden gazeteciler arasındaki Mezopotamya Ajansı muhabiri Ferhat Sezgin’in burnunu kırdı.

Artı Gerçek muhabiri Müzeyyen Yüce, Pir Haber Ajansı (PİRHA) muhabiri Dilan Şimşek ve Yeni Yaşam muhabiri Sema Korkmaz ile birlikte gözaltında tutulan gazeteciye avukatı görüştü.

Gazetecinin avukatı, polislerin Sezgin’i şiddet uygulayarak gözaltına almaya çalışırken burnunu kırdığını bilgisini verdi.

Gözaltı süreleri 24 saat uzatılan gazetecilerin bugün adliyeye çıkartılmaları bekleniyor.

Polis şiddeti kamerada

Öte yandan gazeteci Sezgin Kartal, eylem sırasında Ferhat Sezgin'in çektiği görüntüleri yayınladı.

"Yerde bulduğum kamera Ferhat Sezgin'e aitmiş ve içinden bu görüntüler çıktı" diyen Kartal'ın yayımladığı videoda polisin Sezgin'e uyguladığı şiddet de görülüyor.

Gözaltına alınan gazetecinin görüntüleri#Esenyurt meydanında Van için yapılan eylemde @MAturkce muhabiri Ferhat Sezgin'de gözaltına alındı.



Yerde bulduğum kamera Ferhat Sezgin'e aitmiş ve içinden bu görüntüler çıktı.



Yayınlamak bana kısmetmiş.



Ferhat Sezgin ve birlikte… pic.twitter.com/6b2aujKvUi — Sezgin Kartal (@sezginkrtal) April 3, 2024

Polis, Esenyurt’taki Van eyleminde üç gazeteciyi gözaltına aldı

(HA)