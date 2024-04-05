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Yayın Tarihi: 5 Nisan 2024 10:40
 ~ Son Güncelleme: 5 Nisan 2024 11:15
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Polis, gazeteci Ferhat Sezgin’in burnunu kırdı

Gözaltı süreleri 24 saat uzatılan dört gazetecinin bugün adliyeye çıkartılmaları bekleniyor.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Polis, gazeteci Ferhat Sezgin’in burnunu kırdı

Polis, Esenyurt’taki Van protestolarını takip eden gazeteciler arasındaki Mezopotamya Ajansı muhabiri Ferhat Sezgin’in burnunu kırdı.

Artı Gerçek muhabiri Müzeyyen Yüce, Pir Haber Ajansı (PİRHA) muhabiri Dilan Şimşek ve Yeni Yaşam muhabiri Sema Korkmaz ile birlikte gözaltında tutulan gazeteciye avukatı görüştü.

Gazetecinin avukatı, polislerin Sezgin’i şiddet uygulayarak gözaltına almaya çalışırken burnunu kırdığını bilgisini verdi.

Gözaltı süreleri 24 saat uzatılan gazetecilerin bugün adliyeye çıkartılmaları bekleniyor.

Polis şiddeti kamerada 

Öte yandan gazeteci Sezgin Kartal, eylem sırasında Ferhat Sezgin'in çektiği görüntüleri yayınladı.

"Yerde bulduğum kamera Ferhat Sezgin'e aitmiş ve içinden bu görüntüler çıktı" diyen Kartal'ın yayımladığı videoda polisin Sezgin'e uyguladığı şiddet de görülüyor.

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(HA)

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