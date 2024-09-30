Polis, gazeteci Elif Çakır'ı 'yanlışlıkla' gözaltına almış

Karar Gazetesi yazarı Elif Çakır 28 Eylül akşamında Bursa’da kaldığı otelde hakkında arama olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Çakır’ın kaldığı otele gelen beş kişilik polis ekibi kendisine bilgi vermeden gözaltına alıp sağlık kontrolüne götürdü. Çakır’ın yanlışlık olduğuna dair itirazları sonuçsuz kaldı. Arandığı iddia edilen ismin 'Elif Çakır I…' adında başka bir kişi olmasına rağmen polisler bu bilgiyi gözardı etti.

Çakır, sağlık kontrolünden sonra da isim ve TC kimlik numarası kontrolünü yapılmadan Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. İlerleyen süreçte aranan Elif Çakır ile gazeteci Elif Çakır’ın TC kimlik numarasında fark olduğu anlaşılınca gazeteci Çakır serbest bırakıldı.

Çakır, serbest bırakılmasının arından, "Poliste kötü muamele yok derler dik alasını yaşattılar, bir bardak suyu çok gördüler. Ülkenin adaletinin durumu da kolluk kuvvetinin durumu da ortada" dedi.

Emniyet tepkiler üzerine açıklama yaptı

Tepkiler üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü bir açıklama yayımladı. Elif Çakır’a gözaltı yapılmadığını, sadece emniyete davet karakola davet iddia eden Emniyet, suçu da otele ve UYAP sistemine attı. Ayrıca otel hakkında da işlem başlatıldığını kaydetti.

Aranan Elif Çakır I.’nın ‘bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçlamasıyla arandığını belirten Emniyet, sistemin uyarı vermesiyle bir polis ekibinin otele gittiği kaydetti. Ardından da şu açıklamayı yaptı:

“Elif Çakır I. isimli şahsın resepsiyona inmesini istenilmiş, resepsiyona inen şahsın ibraz ettiği kimliğe göre Elif Çakır olduğu ve otel görevlilerinin yanlış veri girişi yapmış olabileceği değerlendirildiğinden ve UYAP sorgu sisteminin arızalı olduğundan otelde şahsın UYAP sorgulaması yapılamamış, Elif Çakır isimli şahıs Şube Müdürlüğümüze davet edilmiştir.

Şahıs ile ilgili birim olan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne geçilmiş, şubede yapılan araştırmada Elif Çakır isimli şahsın aranan Elif Çakır I. isimli şahsın olmadığı tespit edilmesi üzerine Elif Çakır isimli şahsa otel görevlilerince veri girişinin yanlış yapıldığı anlatılmış ve şahsa personellerimizce gerekli nezaket çerçevesinde davranılarak konunun gerçekliği ortaya çıkıncaya kadar otelden alınıp şubemizden ayrılışı tahmini 20 dakika sürmüştür.

Konu basın ve yayın organlarınca iddia edildiği gibi şahıs hakkında her hangi bir gözaltı işlemi olmamıştır. Otel görevlilerince Yanlış veri girişi yapıldığı için bahse konu otel hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır.”

“Gözaltına alınmadıysam neden sağlık kontrolü yaptınız”

Elif Çakır, Emniyet’in açıklamasına tepki gösterdi. Emniyet’in ‘gözaltında değil’ iddiasını sağlık kontrolüne götürüldüğünü söyleyerek çürüttü:

“Sayın Bursa Emniyet Müdürlüğü bana kötü muamele yapan emniyet mensuplarınızı size isimleriyle birlikte söylemeye hazırım. Defalarca bir yanlışlık olduğunu söylememe rağmen gözaltı devam etti, gözaltına alınmadıysam neden sağlık kontrolü yaptınız? Beni davet etmediniz. Suçlu muamelesi gördüm. ‘Adın Elif Çakır değil mi? Suçlusun geç şöyle bekle’ diyen memurunuzun kim olduğunu biliyorsunuz.”

(HA)